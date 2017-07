Huumekauppa verkossa kasvaa edelleen

Verkon kautta tehtävä huumekauppa kasvaa Suomessa edelleen, vaikka joitakin isoja myyjiä on saatu kiinni viime aikoina.

Tullista kerrotaan STT:lle, että myös verkossa tehtävän huumekaupan osuus kaikesta huumekaupasta kasvaa käyttöannoksilla mitattuna. Huumekauppaa on käyty Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan vuodesta 2007.

Anonyymiin Tor-verkkoon perustettiin suomalaisia kauppoja, koska ulkomailta rajan yli myytyjä aineita jäi usein tulliin.

- Alkuvuosina verkkokaupan määrä tuplaantui tai triplaantui joka vuosi. Kauppa kasvaa käyttöannoksilla mitattuna edelleen, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin alkuaikoina, Sinkkonen kertoo.

Hänen mukaansa syy kehitykseen on selvä, kun muukin kaupankäynti siirtyy verkkoon, myös huumekauppa digitalisoituu.

Verkkokaupan osuus vielä pieni

Huumekaupan volyymin tarkka arviointi on vaikeaa. Perinteinen kaupankäynti on Sinkkosen arvion mukaan ylivoimaisesti verkkokauppaa laajempaa.

Yksi mittari huumekaupan kehitykselle on poliisin tietoon tullut rikollisuus.

Uusimpien tilastojen mukaan poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on kokonaisuudessaan kasvanut maltillisesti viime vuodesta.

Poliisin mukaan huumausaineiden käyttö onkin lisääntynyt viime vuosina ja tutkinta on muuttunut yhä haasteellisemmaksi internetin anonyymipalveluiden lisääntyneen käytön myötä.

Muuntohuumeet yliedustettuna verkossa

Suomessa käytetään Sinkkosen mukaan tyypillisesti eniten kannabistuotteita, amfetamiinia ja muun muassa Subutex-kauppanimen alla kulkevaa buprenofiinia.

- Viime vuosina esimerkiksi helposti yliannostuksiin johtava Alfa PVP ja muut muuntohuumeet ovat tulleet voimakkaasti markkinoille, Sinkkonen sanoo.

Juuri muuntohuumeet ovatkin yliedustettuna nettikaupassa.

- Uusia muuntohuumeita tavataan vuosittain 25-30 ja saman verran markkinoilta poistuu aineita vuosittain. Yhteensä Suomessa takavarikoidaan noin sataa erilaista muuntohuumetta.

Sinkkosen mukaan se, että myyjiä arvioidaan netissä ei suinkaan takaa aineiden turvallisuutta.

- Jos luulee tilaavansa jotain ainetta, niin se voi olla ihan muuta. Sen me olemme havainneet esitutkinnoissa kautta linjan. Jos joku tavara on loppu ja toista tavaraa on varastossa niin se myydään tilattuna tavarana, Sinkkonen kertoo.