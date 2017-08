Hurja tilanne tallentui videolle Tuirassa: mies hyökkäsi kohti ohiajavia mopopoikia

Kalevan lukija lähetti videon Tuirassa Koskitiellä perjantai-iltana sattuneesta välikohtauksesta. Uhkaava tilanne tallentui mopolla kaverinsa kanssa liikkuneen pojan kypäräkameraan.

Videolla 15- ja 14-vuotiaat pojat ajavat mopolla Koskitietä pitkin, kunnes kadun oikealta puolelta tuleva mieshenkilö lähtee kävelemään kohti poikien ajolinjaa. Poikien lähestyessä mies ottaa muutaman juoksuaskeleen ja hyökkää poikia kohti. Säikähtäneet pojat kiihdyttävät karkuun Koskitietä pitkin.

Videon lähettänyt toisen pojan isä kertoo miehen olleen pojille entuudestaan tuntematon.

– Poika sanoi, että miehellä oli puukko kädessä. Katsoin itsekin videosta suurennettua kuvaa ja aivan siltä näyttää.

Alkuperäisessä videossa näkyy, että miehellä on jokin esine oikeassa kädessään. Nuorehkolta näyttävä mies on pukeutunut farkkuihin ja tummaan pusakkaan. Päälaellaan hänellä on aurinko- tai silmälasit.

Pojat soittivat asiasta poliisille pian kello yhdeksän jälkeen. Oulun poliisin johtokeskus vahvistaa Kalevalle, että asiasta on tehty ilmoitus ja poliisipartio on käynyt paikalla.

Pojan isän mukaan poliisilla on kopio poikien kuvaamasta videosta.

Ketään ei ole toistaiseksi otettu kiinni tapauksen johdosta. Mahdollisesta rikostutkinnasta poliisi ei kerro tässä vaiheessa enempää.

Pojan isä kertoo kehottaneensa poikaa pitämään videonauhoitusta päällä, kun tämä liikkuu mopolla.

– Koskaan ei tiedä, mitä tuolla liikenteessä sattuu. Tärkeintä on kuitenkin, ettei pojille sattunut mitään, isä toteaa.