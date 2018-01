Huono ajokeli aiheutti onnettomuuksien suman Pohjois-Suomessa – poliisin tietoon tuli 72 kolaria

Tosi on,Suomen tien hoito on retuperällä,silloin kun TVL hoiti kunnossapidon ,niin oli tiet ajettavassa kunnossa, myös sivutiet,nykyisin kun on kilpailutettu kunnossa pito,niin tiet on senmukaiset,hoito on näinnäistä,tehdään jos,ja sillionkin vain pitaraapaisu.Että ei hyvältä näytä ja autoilta peritään vain lisää veroja,että olisko aika palata takaisin TVLLÄN kunnossa pitoon,silloin tiemestarit kilpailisi kenen tieosuus on parhaiten hoidettu,ja homma toimisi.