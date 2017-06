Huomioi toiset retkeilijät ja tee puita seuraaville – katso ohjevideo

Autiotupaa ei voi varata etukäteen

Päivätupa

on maksuton, tarkoitettu päiväretkien taukopaikaksi. Poikkeustapauksissa yöpyminen on mahdollista.

Autiotupa

on maksuton, lihasvoimin liikkuville kulkijoille tarkoitettu majapaikka 1-2 yön oleskelua varten. Yösijaa ei voi varata etukäteen. Varustuksena yleensä nukkumalaverit, tulisija, keittoastioita ja joskus kaasukeitin.

Varaustupa

on maksullinen kämppä tai kammi. Hinta yleensä 11 euroa/henkilö/yö. Varustus usein hieman parempi kuin autiotuvassa, lavereilla on patjat. Koko tupaa ei voi varata itselleen Urho Kekkosen kansallispuiston varauskammeja lukuunottamatta.

Vuokratupa

on maksullinen kämppä, hinta vaihtelee kymmenistä satoihin euroihin per yö. Koko tupa on yhden seurueen käytössä.

424 tupaa

Metsähallituksella on 55 päivätupaa, 240 autiotupaa, 9 hirsikotaa ja -kammia, 45 varaustupaa -kotaa ja -kammia sekä 75 vuokratupaa eri puolilla Suomea.

Lisäksi erämaista löytyy jonkin verran yhdistysten ja yksityishenkilöiden ylläpitämiä tupia. Osa niistä on kaikille avoimia, osa ei.

Urho Kekkosen

kansallispuisto on autiotuvissa vietetyillä majoitusvuorokausilla mitattuna Suomen suosituin. Puiston autio- ja varaustuvissa kertyy vuosittain noin 20 000 majoitusvuorokautta. Suomen suosituin autiotupa Nammalakuru sijaitsee kuitenkin Ylläs-Pallastunturin kansallispuistossa.

"Joskus olen törmännyt tuvilla siihen, että ei ole muistettu tehdä polttopuita seuraaville."

Harri Ahonen

Autiotuvan säännöt

Tutustu

tupakansioon. Se opastaa tuvan käytössä ja tarjoaa retkivinkkejä.

Ennen

kuin sytytät tulen, tarkasta tulisijan kunto. Käytä polttopuita säästeliäästi.

Lue

kaasukeittimen käyttöohjeet ennen käyttöä.

Keitä

juomavesi, ellei tupakansiossa toisin mainita.

Anna

tilaa toisille kulkijoille. Viimeisenä tulleella on etusija.

Tupakointi

on kielletty sisätiloissa.

Tuo

lemmikkieläimiä sisälle vain jos se sopii kaikille muille tuvassa yöpyville.

Noudata

jäteohjeita. Kaikilla tuvilla ei ole jätteenkeruupistettä. Tällöin kanna omat roskasi pois maastosta.