Sunny Car Centerin rahansiirtoja puidaan maaliskuussa Hämeenlinnassa, ja keskiössä on johdon vastuu rahansiirroista. "Huijatuksi joutuminen ei ole osoitus siitä, että olisi toimittu huolimattomasti", totesi Ritaluoman asianajaja.

Sunny Car Center -hankkeen vetäjä Markku Ritaluoma pitäytyy oikeudessa asianajajansa mukaan siinä, että häntä huijattiin useasti etsiessään rahoitusta autokauppakeskukselle.

Hänen asianajajansa Tuula Ylinen mukaan huijauksia on ollut kaikkiaan viisi, ja hän kuvaili niitä erittäin taitaviksi.

Sunny Car Centerin käynnistyneessä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä on kyse siitä, mitä vuosina 2013–2014 yhtiöstä pois maksetuille rahoille on tapahtunut. Haasteen mukaan maksuja on ajalta vajaat 6,2 miljoonaa euroa.

Ritaluoman puolustuksen mukaan raha on mennyt autokauppahankkeen päärahoituksen hankkimista ja vakuuskuluja varten. Rahoitusta olisi haettu esimerkiksi Syyriassa toimivalta Abdal Rahaman Malik -nimiseltä henkilöltä, mutta muidenkin kanssa on oltu yhteydessä.

Esittelypuheenvuorossaan Ritaluoman asianajaja kertoi Ritaluoman kumppaneineen tavanneen rahoittajien edustajia ja ollut heidän kanssaan sähköpostiyhteydessä. Jotkut huijareiksi osoittautuneista rahoittajista olisivat jopa käyneet Suomessa, oikeudessa todettiin.

Ritaluoman asiames Ylinen kiisti vielä kerran sen, että ulkomaille siirretyt varat olisi suunnattu Ritaluomalle tai hänen lähipiirilleen.

– Lopulta kyse oli kunniasta. Hanke oli hänelle [Ritaluomalle] henki ja elämä, Ylinen sanoi.

Pesänselvittäjä: Kyse on huolellisuudesta

Riita-asian kantajana toimii Sunny Car Centerin konkurssipesä ja sen julkisselvittäjä Jorma Tuomaala. Tuomaalan mukaan vahingonkorvausvaateessa on kyse siitä, että Ritaluoma ja toinen yhtiön hallituksen jäsen, Iisakki Kiemunki, olisivat toimineet yhtiön edun vastaisesti ja erityisen huolimattomasti.

Iisakki Kiemunki (vas.) toimi Sunny Car Centerin hallituksessa 2012–2014. Häntä avusti asianajaja Pekka Romo yhtiötä koskevassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä.

Tuomaalan mukaan SCC-hankeyhtiö olisi ollut taloudellisesti epävakaa jo yhtiön alussa, minkä vuoksi johdon olisi pitänyt olla riittävän huolellinen.

Ritaluoma ja Kiemunki kiistävät toimineensa huolimattomasti. Kiemunki kiistää myös sen, että hän olisi ollut passiivinen yhtiön valvonnassa. Hän oli Hämeenlinnan kaupungin yhtiön edustajana SCC:n hallituksessa.

– Päämieheni piti yhteyttä kaupungin virkamiesjohtoon myös varmistaen, miten voi missäkin tilanteessa toimia, Kiemungin asianajaja Pekka Romo totesi oikeudessa.

Ritaluoman asianajaja Ylinen puolestaan painotti sitä, että rahoittajien taustoja oli tarkistettu huolellisesti. Ylinen myös totesi, että Ritaluoma olisi itse taannut ja rahoittanut yhtiötä.

– Huijatuksi joutuminen ei ole osoitus siitä, että olisi toimittu huolimattomasti, sanoi Ylinen.

Julkisselvittäjä Tuomaala on kuitenkin toista mieltä. Hänestä pienen, SCC:n kokoisen hankeyhtiön raha-asioita olisi pystytty valvomaan paremmin. Hän ei myöskään pidä uskottavana kirjanpitoon vedoten sitä, että Ritaluoma olisi rahoittanut yhtiötä.

– Antaisiko huolellinen mies tällaisen tapahtua? kysyi puolestaan Tuomaala.

Ritaluoma: oikeus vaikeuttanut hänen valmistautumistaan

Sunny Car Center -vahingonkorvausoikeudenkäyntiä käydään Hämeenlinnassa maaliskuun puoleenväliin saakka. Vastaajia Ritaluomaa ja Kiemunkia vaaditaan korvaamaan 5–6 miljoonaa euroa. Molempien edustajat sanoivat oikeudessa, ettei kummallakaan ole varaa selviytyä korvauksista, jos oikeus määrää heidät maksumiehiksi.

Lisäksi Ritaluoma oli jättänyt Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle kirjelmän, jossa se moittii oikeuden toimintaa.

Hänen mielestään oikeudessa on rikottu Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa kuusi, koska hänen avustajansa välilaskua ei ole suostuttu maksamaan. Tämä on vaikeuttanut hänen puolustamismahdollisuuttaan.

Oikeuden puheenjohtaja oli huomioinut Ritaluoman kirjelmän jo oikeudenkäynnin alussa, mutta oikeus ei ottanut siihen tarkemmin alussa kantaa.

Ritaluomaa itseään on määrä kuulla perjantaina. Hän osallistuu videoyhteyden välityksellä oikeudenkäyntiin nykyisestä olinpaikastaan Floridasta. Hän oli videon välityksellä läsnä oikeudessa myös torstaina aamupäivän ajan.