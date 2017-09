Huoli ja pelko lapsesta kuuluvat vanhempien elämään – sietäminen vaatii opettelua

Rakkauteen liittyvän huolen kanssa täytyy tulla toimeen, vaikka se voi vaatia ponnisteluja.

Lapsen syntymä muuttaa ihmistä. Lapsen synnyttyä syntyy myös elämän mittainen huoli toisen hyvinvoinnista.

Ensin huoli keskittyy yksinkertaiseen elossapysymiseen: syömiseen ja nukkumiseen. Saahan lapsi tarpeeksi ruokaa, eiväthän vatsaväänteet vaivaa? Lapsen kasvaessa huoli laajenee ja syntyy pelko siitä, että pärjäähän lapsi ja onhan hän turvassa.

Ensihetket päiväkodissa ovat herkät. Pieni ihminen taapertaa toisten samanlaisten joukkoon, toisten aikuisten hoitoon. Vanhemman osaksi jää luottaa siihen, että kaikki menee hyvin.

Sanotaan, että mitä isommaksi lapsi kasvaa, sitä suuremmaksi huolet muuttuvat.

Miten paljon lapsensa puolesta on kuitenkaan tervettä pelätä? Milloin huoli kasvaa liian suureksi?



Pelko on voimakas tunne, joka vyöryy ylitse herkästi. Vaikka sitä yrittäisi tietoisesti suitsia ja hallita, on se helpommin sanottu kuin tehty. Kauhukuvien ja mahdollisten hengenvaarallisten tapahtumaketjujen pyörittely mielessä ei auta asiaa, vaan semminkin lietsoo huolta.

Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsä lohduttaa, että pelko on tunnetilana luonnollinen ja tärkeä.

On oleellista, että pystymme pelkäämään silloin, kun vaara on todellinen. Pelko on evoluution seurauksena kehittynyt perustunne, jolla on oma tehtävänsä. Se motivoi meitä joko pakenemaan tai taistelemaan. Näin pelko suojelee meitä ja saa toimimaan todellisessa vaaranpaikassa.

– Jos pelkoreaktio laukeaa turhaan tai turhan voimakkaana, voidaan puhua ikään kuin väärästä hälytyksestä. Kun puhutaan pelosta ilman todellista vaaraa tai syytä, puhutaan ahdistuksesta, Isometsä kertoo.



Pelon aiheet syntyvät ihmisen elämänkaaresta ja liittyvät useimmiten lähimpään elämänpiiriin. Lasten pelot liittyvät usein vanhempiin ja muihin läheisiin, nuorilla ystäväpiiriin ja kouluympäristöön. Ikääntyviä voi huolettaa terveys.

– On täysin tavallista olla huolissaan. Kenelläpä huolia ei olisi, Isometsä toteaa.

Mutta jos pelko saa välttelemään aivan arkisia asioita, kuten hissiä, tai paniikkikohtauksen pelossa julkisia paikkoja, voidaan puhua jonkinasteisesta mielenterveyden häiriöstä. Siihen Isometsä suosittelee hakemaan apua.

– On normaalia, että perhe miettii, mikä on aiheellista varautumista ja millä vaaraa voi käytännössä vähentää. Mutta kun kaikki se on tehty, ei tilanne parane sillä, että vaaraa miettii jatkuvasti, Isometsä jatkaa.



Filosofi ja psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe on tottunut siihen, että filosofilta haetaan patenttivastauksia olemassa olemisen ongelmiin, joihin pelkääminenkin kuuluu.

Filosofialla ei kuitenkaan ole tarjota suoria ratkaisuja, vaan se kehottaa opettelemaan ajattelemaan itse.

Elämä on täynnä vaaroja. Lasten saamisen seurauksena nuoruuden kaikkivoipaisuuden kokemus usein katoaa. Kukaan ei tiedä huomisesta, ja siihen liittyvä epävarmuus on vain kestettävä.

Epävarmuuden kanssa voi oppia elämään. Apua voi saada myös eri ajattelijoilta tai joiltain filosofian suuntauksilta, jotka antavat elämänohjeitakin.

– Esimerkiksi stoalaiset kehottavat arvostamaan sitä, mitä ihmisellä on tässä hetkessä. Se mitä on, muuttuu arvokkaammaksi, kun muistaa, että sen voi menettää. Pelkoa siis käännetään myönteiseksi, Arivaara-Ebbe kertoo.

Viktor Franklin, joka oli keskitysleiristä selviytynyt logoterapian isä, puolestaan uskoi, että voimavarat sijaitsevat ihmisen mielen syvyyksissä, kuten pelko ja kauhukin. Voimme menettää paljon, mutta silti meille voi jäädä paljon jäljelle, jos löydämme sen itsestämme.



Ihmisen mieli onneksi tottuu monenlaisiin olosuhteisiin. Filosofi muistuttaa, että ihmisten elämä arkipäiväistyy myös sotatilanteiden keskellä.

– Kaikki pelkäävät oman lapsen puolesta. Silti joillekin käy niin, että he menettävät lapsensa. Maailmassa on tuskaa. Tähän kysymykseen monet uskonnotkin hakevat vastausta, Arivaara-Ebbe sanoo.

On hyvä myös miettiä, mikä on oma suhde kärsimykseen. Totuushan on, että vaikka ei itse kärsisi, joku muu kärsii. Vaikka ei olisi sotia ja tauteja, voi silti liukastua ja kuolla.

Filosofi kuitenkin muistuttaa, että rakkauden kääntöpuoli on se tuska, joka syntyy, jos rakkauden menettää. Olisiko sittenkään ollut parempi, jos ei koskaan olisi saanut kokea itse rakkautta?