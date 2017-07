Huoli-ilmoitukset kasvussa – ilmoituksista näkyy vanhusten taloudellinen hätä

Vanhuksista tehtävien huoli-ilmoitusten määrät ovat voimakkaassa kasvussa.

Ilmoitusten määrät ovat lisääntyneet erityisesti Helsingissä, jossa kuluvan vuoden tammi-toukokuun aikana ilmoituksia on kirjattu jo yli kolmetuhatta.

Viime vuoden aikana huoli-ilmoituksia kirjattiin yli viisituhatta eli reilut neljäsataa ilmoitusta per kuukausi. Huoli-ilmoituksissa nousevat esille hyvin erilaiset ongelmat riitaisista perhesuhteista, muistisairauksien tuomiin ongelmiin.

Huoli-ilmoituksista näkyvät vanhusten taloudelliset ongelmat, jotka ovat lisääntyneet ennestään sen jälkeen kun toimeentulotuen maksu siirtyi kelaan.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kehittämissuunnittelija Leila Pitkäalhon mukaan yhä useampi joutuu miettimään, riittävätkö rahat vuokraan vai lääkkeisiin.

– Huoli-ilmoitusten määrästä päätellen vanhussosiaalityölle on valitettavan paljon työsarkaa, Pitkäalho sanoo.

Oulussa huoli-ilmoituksia tulee kuukausittain noin parisenkymmentä. Turussa viime vuoden loppupuolella kirjattiin vajaat 90 ilmoitusta. Tampereella sosiaalityöntekijät saavat vanhuksista tehtyjä huoli-ilmoituksia päivittäin.

– Usein kyse on siitä, että vanhus on löydetty harhailemasta, eikä hän osaa kertoa, missä hän asuu, Tampereen kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Mia Kanninen sanoo

Vanhustyökeskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin toivoo, että tulevaisuudessa kaikissa kaupungeissa käytännöt huoli-ilmoituksen tekemiseen olisivat samanlaiset.

Hänen mukaansa huoli-ilmoituksen tekeminen on osa vanhuksen turvaverkkoa.

– Etelä-Savon alueella ilmoitusmallista on kerrottu muun massa taksikuskeille ja apteekeille eli niille tahoille, jotka tapaavat ikäihmisiä työssään. Kun tieto huoli-ilmoituksesta lisääntyi, myös ilmoitusten määrä kasvoi, Helin kertoo.

Vanhuspalvelulaissa määritelty huoli-ilmoitus on ilmoitus, jonka voi tehdä, jos on huolissaan ikäihmisen voinnista, toimeentulosta tai kohtelusta.

Tavalliselle kuntalaiselle ilmoituksen teko on oikeus, mutta viranomaisille ilmoituksen tekeminen on lakiin perustuva velvollisuus. Huoli-ilmoituksen jälkeen kunnan kotihoidon on otettava vanhukseen yhteyttä ja selvitettävä hänen palveluntarpeensa.