Hukkaruokaa pystyy vähentämään, kun viitsii nähdä hiukan vaivaa

Jääkaapin kasvislaatikkoon on unohtunut varsiselleri. Kermaviili on nähnyt jo aikoja sitten parasta ennen -päivänsä. Appelsiini on muuttunut ryppyiseksi eikä varmaan kelpaa enää kenellekään.



Vältä kiusaus. Älä heitä roskikseen.



– Haista, maista ja käytä silmiäsi. Nahistunut porkkana ei ole käyttökelvoton, eikä yhdestä reunastaan mustunut kukkakaali ole vielä matkalla biojätteeseen, sanoo kestävän kulutuksen ja ruokahävikin asiantuntija Elina Ovaskainen Motivasta.





Tärkeintä Elina Ovaskaisen mielestä on se, että ennen kauppaan lähtöä tekee jääkaappitarkastuksen ja käyttää hyväkseen ne raaka-aineet, joita kaapista jo löytyy.



– Pidä välillä jääkaapin tyhjennyspäiviä. Älä osta uutta, kun käyttökelpoista tavaraa kerran löytyy kotoa.



Hän vinkkaa, että Saa syödä! -sivustolta löytyy reseptihaku, johon voi syöttää raaka-aineen, ja hakukone ehdottaa sen pohjalta reseptejä.

Eniten kotitalouksissa menee hukkaan kasviksia ja hedelmiä sekä leipää.



– Niiden hävikkiin voimme oikeasti vaikuttaa, sillä niitä myydään myös yksittäin. Tiedosta siis, mikä on sinun kotitaloutesi tyypillisin hävikkiruoka.



Ovaskainen muistuttaa, että hinnan ei kannata antaa ohjata valintoja.



– Älä osta isoa pakkausta vain halvemman kilohinnan vuoksi, jos osa siitä jää käyttämättä.

Hävikintorjunta on siis sitä, että emme päästä tuotteita pilaantumaan, ja toisaalta sitä, että emme heitä hiukan nahistuneita kasviksia ja hedelmiä pois.



– On hyvä erottaa parasta ennen- ja viimeinen käyttöpäivä -merkintöjen ero. Esimerkiksi monet hapanmaitotuotteet ovat aivan käyttökelpoisia pitkään parasta ennen -päivän jälkeenkin. Viimeinen käyttöpäivä on syytä kuitenkin ottaa vakavasti. Esimerkiksi kalatuotteita ei saa käyttää tuon päivämäärän jälkeen.



Elina Ovaskaisen mukaan paras hävikintorjuntakeino on käyttää mielikuvitusta.



– Varsinkin kasviksia voi käyttää melko vapaasti monenlaisissa ruoissa, vaikka reseptissä ei juuri sitä kyseistä raaka-ainetta mainittaisikaan. Ja harvassa ruoassa lopputulos on grammoista tai millilitroista kiinni.



– Rento kokkaaminen on ekologista, silloin tulevat ne jääkaapissa lojuvat jämätkin käytettyä, Ovaskainen muistuttaa.