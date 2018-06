Huipputapaaminen sekoitti eduskunnassakin pasmat: "Suomi saa heinäkuussa huikeasti kansainvälistä huomiota"

Tasavallan presidentti Niinistön henkilökohtaisia ja suoria suhteita ylistettiin.

Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tapaaminen Helsingissä heinäkuun 16. päivänä sai aikaan haltioituneita kommentteja myös eduskunnassa.

Sote-riidat unohtuivat hetkeksi, kun edustajat pohtivat huipputason tapaamisen merkitystä.

Ensimmäisenä tapaamista kommentoi kansanedustaja Paavo Väyrynen, joka vain muutamaa minuuttia ennen huipputapaamisen ajankohdan uutisointia oli kertonut perustavansa uuden puolueen nimeltä seitsemän tähden liike. Nimi viittaa Otavaan.

– Tapaaminen on erittäin tärkeä Suomen kannalta. Se tuo paljon myönteistä kansainvälistä julkisuutta Suomelle. Tapaamisen myötä voidaan edesauttaa hyviä asioita maailmassa, Väyrynen pohti.

Väyrynen on tavannut Putinin jo 1990-luvun alussa, jolloin silloinen Pietarin pormestari vieraili Suomessa. Väyrynen oli isäntänä ja Putin oli virkamiehenä seurueessa. Sen jälkeen Väyrynen on tavannut Putinin useasti muun muassa Tarja Halosen presidenttikaudella ja ex-pääministeri Matti Vanhasen kaudella.

Mollista iloon

Keskustan tuore varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen on painiskellut koko kevään sote-uudistuksen kimpussa. Onhan hän myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja.

– Omat ajatukset ovat olleet sotessa kiinni ja ne ovat olleet aika mollivoittoisia. Tieto suurvaltojen johtajien tapaamisesta onkin iloisin asia pitkään aikaan Suomelle.

Hänen mukaansa päätös järjestää tapaaminen Suomessa on osoitus siitä, miten turvallisena ja toimivana yhteiskuntana maatamme pidetään.

– Suomi saa heinäkuussa huikeasti kansainvälistä huomiota. Olemme suuren maailman keskipisteenä. Tästä ei voi kuin iloita.

Kiitos presidentille

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on odottanut tietoa tapaamisen toteutumisesta tällä viikolla.

– Presidenttien tapaaminen on hieno osoitus Suomen pitkän linjan ulkopolitiikastakin, mutta ennen muuta se on todiste tasavallan presidentti Sauli Niinistön erinomaisista henkilökohtaisista ja suorista suhteista niin Putiniin kuin Trumpiin. Varmasti tärkein asia on se, että Niinistö on toiminut sillanrakentajana monessa kysymyksessä.

Luottamus kahdesta suunnasta

Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah jatkaa ylistävää linjaa.

– On erittäin hyvä, että Suomi on tälläkin tavalla esillä ja pystyy tarjoamaan tämäntyyppisen alustan korkean tason tapaamisille.

Suomen valinta kertoo siitä, että me olemme ulkopoliittisesti asemoituja niin, että luottamusta löytyy niin idätä kuin lännestä.