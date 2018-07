Huippukokous toi pääkaupunkiin poliiseja myös maakunnista – "Turvallisuuden takaaminen koetaan kunnia-asiaksi"

Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä on tuonut kaupunkiin järeät turvatoimet. Järjestystä turvaamaan on kutsuttu poliiseja myös maakunnista. Osalle komennus on merkinnyt loman siirtämistä tai keskeyttämistä lyhyellä varoitusajalla.

Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne sanoo, että ylimääräinen palvelukseen kutsuminen on sujunut hyvin, eikä soraääniä ole ainakaan hänen korviinsa kantautunut.

Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtajan Jonne Rinteen mukaan ylimääräisen työvoiman kokoaminen Helsinkiin huipputapaamisen ajaksi on hoitunut hyvin.

– Turvallisuuden takaaminen koetaan kunnia-asiaksi, ja esimerkiksi loman siirtäminen on perustunut vapaaehtoisuuteen. Huippukokouksen turvallisuusjärjestelyt koskettavat kolmea poliisilaitosta, joiden lisäksi on useita henkilökuntaa lähettäviä laitoksia. Luottamusmiesten tehtävänä on valvoa, että tasapuolisuus toteutuu lisätyön kompensoinnissa. Toivotaan, että kaikki menee siististi loppuun saakka ja muualta tuleville on järjestetty esimerkiksi riittävä perehdytys, Rinne sanoo Lännen Medialle.

Rinteen mielestä alan virkaehtosopimuksessa olisi täsmentämisen varaa siinä, milloin ja millä perusteilla poliisimies tai -nainen voidaan kutsua ylimääräisiin työtehtäviin. Kyse on siitä, millaiset tilanteet käytännössä määritellään niin sanotuiksi erityisen painaviksi syiksi.

– Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on lähestymässä, ja tällaisia tilanteita voi tulla eteen nopeastikin, Rinne toteaa.

Suomi toimii EU-puheenjohtajamaana vuoden 2019 jälkipuoliskolla.