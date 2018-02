Huippukokous päättää Suomen lisäpaikasta – kokoomukselle tarjolla yksi meppi lisää

Ranska ja Espanja hyötyisivät eniten

Suomella on tällä hetkellä 13 edustajaa europarlamentissa.

Sekä kokoomuksella että keskustalla on kolme paikkaa. Perussuomalaisilla ja Sdp:llä on kaksi paikkaa. Vasemmistoliitolla, vihreillä ja Rkp:llä on yksi paikka kullakin.

Seuraavat eurovaalit ovat ensi vuonna.

Jos vaalit pidettäisiin nyt, helmikuun Yle-gallupin perusteella laskettuna kokoomus olisi vaalien voittaja. Se saisi viimeisen läpimenijän eli neljännen mepin, jos Suomen paikkalukua nostetaan.

Myös Sdp ja vihreät saisivat yhden lisäpaikan. Rkp ja perussuomalaiset menettäisivät yhden paikan. Keskusta säilyttäisi kolme paikkaansa ja Vasemmistoliitto yhden.

Europarlamentti esittää lisäpaikkoja yhteensä 14 maalle. Eniten, viisi paikkaa saisivat Ranska ja Espanja.

Britannialta vapautuu 73 paikkaa. Parlamentti esittää, että näistä 27 jaettaisiin nykyisten jäsenmaiden kesken.