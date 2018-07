Huippukokous alkaa näkyä Helsingissä – tämä kokouksesta tiedetään nyt

Nyt olisi hienoa jos YLE löytäisi jostain sen Leninin Tampereen vuosinaan TV2:lle säveltämän Ameriikansuomalaisen oikeiston pilkkalaulun Right, Right Rallallaa. On toki mahdollista, että Lenin sävelsi tuon varhaiskasvatusbiisin, joka oli suunnattu lapsille, jotka eivät vielä osanneet lukea Pirkkalan monistetta, käytettäväksi jääkiekossa joukkueen maalintekorallatuksena. Olihan Lenin tunnetusti leftin mies ja häntä ärsyttivät joukkuetovereiden huutelut, että Vladimir, sinä varsinainen vasuri. Myöhemmin kehitettyään jääkiekon lisäksi Neuvostoliiton, Lenin järjestikin oikeiston miehille omat treenileirit ulkokentille.