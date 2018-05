"Huijariajattelulle altteimpia ovat nuoret korkeastikoulutetut" – Mitä tarkoitetaan huijarisyndroomalla?

Mikä on huijarisyndrooma, psykologi Tiina Ekman?

– Ajatusvääristymä, jossa henkilö ajattelee, ettei voi olla osaava tai pätevä: "En osaa oikeasti, vaikka kaikki niin luulevat. Mikseivät ne jo huomaa?"

– Huijariajattelulle altteimpia ovat nuoret korkeastikoulutetut, jotka tekevät työtä, jonka tavoitteita ja saavutuksia on vaikea konkreettisesti määritellä. Lievempänä se on hyvin tavallista. Tavallisinta se on siirtymävaiheissa eli kun siirrytään opiskelemaan, työelämään tai aiempaa vaativampaan tehtävään.

– Huijariajattelija on usein täydellisyyteen pyrkivä suorittaja, joka vähättelee osaamistaan, piiloutuu helppoihin tehtäviin eikä uskalla edetä uralla. Huijariajattelija alkaa uupua, ahdistuu tai masentuu.

Mistä huijariajattelu johtuu?

– Amerikkalaistutkimusten mukaan se liittyy lapsuuden vuorovaikutukseen, jossa lapsen kykyjä ja osaamista vähätellään, ylistetään aiheetta tai sivuutetaan. Jos esimerkiksi kotona kehutaan kaikessa mutta koulussa kaikkea ei osaakaan, lapsi hämmentyy. Ristiriita voi jäädä elämään, ja osalle siitä muodostuu huijariajattelua.

– Suomessa lapsen vähättely on ollut perusasenne. Jo siitä syntyy lapselle ristiriita. Myös kulttuuriset asiat vaikuttavat: kun työläisperheestä lähtee nuori yliopistoon, hän voi kokea suurta ristiriitaa kotona opitun ajattelun ja kokemustensa välillä.

– On tärkeä tunnistaa, että kyse on ajatuksista, ei totuudesta. Monia helpottaa tieto siitä, mistä omassa ajattelussa on kyse ja ettei omia ajatuksia tarvitse uskoa. Osa tarvitsee terapiaa, osalle riittää ajatusten käsittely omin voimin.

– Työssä on tärkeää opetella ottamaan vastaan palautetta ja uskomaan, että se pitää paikkansa.