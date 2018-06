Huhtikuussa Helsingissä tapahtuneen henkirikoksen esitutkinta on päättynyt – sarjakuristaja myönsi toisessa kuulustelussa tappaneensa naisen

Poliisi on saanut valmiiksi Helsingissä 13. huhtikuuta tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan. Sarjakuristaja Michael Penttilä on teosta on todennäköisin syin epäiltynä. Penttilä on myöntänyt henkirikoksen.

Juttu on siirretty 20. kesäkuuta syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon. Syyttäjäksi on määrätty kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski. Jutun pääkäsittely alkaa heinäkuussa Helsingin käräjäoikeudessa.

Uhri on yksin asunut 52-vuotias nainen, joka löytyi kuristettuna omasta kodistaan toukokuun alussa.

– Rikosnimikkeenä on ollut murha esitutkinnassa ilmi tulleen vakaan harkinnan, teon ilmeisen raakuuden ja tekijän osoittaman julmuuden vuoksi, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisilaitokselta.

Teon paljastuttua pian ilmeni viitteitä siitä, että teosta on syytä epäillä Penttilää. Epäilyn saatua vahvistusta, hänet haettiin kotoaan.

– Ensimmäisessä kuulustelussa Penttilä kiisti asian jyrkästi. Toisessa kuulustelussa esitetyn näytön jälkeen hän myönsi olleensa 13. huhtikuuta uhrin asunnolla ja tappaneensa uhrin kuristamalla. Penttilä pitää tekoa kuitenkin tappona. Juttuun liittyvän runsaan salassapitovelvoitteen vuoksi teon yksityiskohdista ei voi kertoa enempää, Kanth jatkaa.