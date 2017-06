Huhtasaari: Yllätys, että Halla-ahon valinta ratkesi ensimmäisellä kierroksella

Kansanedustaja Laura Huhtasaari yllättyi siitä, että hänen tukemansa Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi ratkesi heti ensimmäisellä kierroksella.

– Hänellä on todella iso luottamus kentällä. Hänelle ei ole itsetarkoitus henkilö tai puolue. Hänelle me olemme välineitä, jotta voimme ajaa suomalaisten etua. Tämän tämä porukka näki. Halla-aho ei ole poliittisesti korrekti, mutta hän on poliittisesti oikeassa.

Huhtasaaren mukaan Halla-aho onnistuu johtamaan puoluetta europarlamentaarikkona jakamalla valtaa.

– Hän on hyvin yhteistyökykyinen ja -haluinen. Hän ei niin hirveästi edes halua valtaa, vaan että tavoitteet ja päämäärät saadaan läpi.

Huhtasaari pyrkii puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

– Olisi etuoikeus johtaa tätä joukkoa etulinjassa puheenjohtaja Jussi Halla-ahon, muiden puheenjohtajien ja ministerien kanssa.