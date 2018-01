Huhtasaari iloitsi jokaisesta prosentista: Me olemme jo voittaneet, koska meidät yritettiin tuhota

Puheenjohtaja Halla-aho piti presidentti Niinistön suosiota demokratian kannalta masentavana.

Helsinki

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari ei ollut pettynyt, kun ennakkoäänien tulos, kuusi prosenttia selvisi. Hän oli kolmantena, mutta kansanliikkeen Paavo Väyrynen oli aivan kannassa kiinni.

- Olen tyytyväinen. Perussuomalaiset edustavat tulevaisuutta, Väyrynen menneisyyttä, Huhtasaari luonnehti.

Huhtasaari sanoi jo ennen ennakkoäänten tulosta, että kaikki prosentit ovat hyviä, "koska perussuomalaiset yritettiin viime kesänä tuhota". Eduskuntaryhmä hajosi puoluekokouksen jälkeen, ja koko entinen johto lähti puolueesta.

- Me olemme jo voittaneet. Meidän kenttämme ei ole ollut mistään niin innostunut kuin näistä vaaleista. Tämä todistaa, että perussuomalaiset ovat selvinneet entistä vahvempina. Kaikki prosentit ovat kotiinpäin, hän sanoi etukäteen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kehui sitä, että Huhtasaari altavastaajan asemasta ohitti ennakkoäänissä selkeästi perinteiset järjestelmäpuolueet sdp:n ja keskustan.

- Eihän tähän tulokseen voi olla kuin tyytyväinen.

Halla-aho piti istuvan presidentin Sauli Niinistön äänivyöryä demokratian kannalta masentavana.

- Vaalituloksessa on pohjoiskorealaista sävyä. Ihmiset valitettavasti eivät aina äänestä todellisten mielipiteidensä perusteella, vaan haluavat äänestää sitä, joka voittaa. Mutta ihmisillä on vapaus käyttää äänensä niin kuin he itse haluavat. Tulokset ovat siinä mielessä aina oikeita.

Halla-ahon mukaan presidentinvaalikampanjalla oli perussuomalaisille valtava merkitys.

- Se hitsasi ihmisiä yhteen ja antoi ihmisille projektin, jonka eteen työskennellä. Sillä on ollut ratkaiseva merkitys puolueen eheydelle syksyn ja talven aikana. Organisaatiomme on nyt uudessa kuosissa kesän jälkeen ja saanut paljon harjoitusta vaalikampanjan tekemisessä, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaisten vaalivalvojaisia vietetään Kiltakellarissa vanhassa panimorakennuksessa Helsingissä.