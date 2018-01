Huhtasaari haluaisi presidentille oikeuden hajoittaa eduskunta, Niinistö lyhentäisi presidenttikautta "vanhavenäläiseen" malliin

Enempi kallistuisin Huhtasaaren kannalle tässä. Presidentti on kansan suoraan valitsema ylin johtaja jolla on suurin mahdollinen kansan myöntämä mandaatti. Pääministeri puolestaan nauttii parhaimmillaankin vain muutaman kymmenen tuhannen kansalaisen äänestä. Se on tuo niin sanottu parlamentarismi-ideologia sumentanut käsityksen siitä mitä demokratia oikeastaan on. Parlamantarismi ei ole demokratiaa, vaan anoasaan ideologia joka käyttää joitain demokratialle tyypillisiä menetelmiä, mutta demokratiaa se ei ole.