Helsingin Sanomien keskustan piirijohtajille tekemän soittokierroksen perusteella moni haluaa, että puolue ryhtyisi toimiin, jotta Paavo Väyrynen saataisiin ulos keskustasta. Osa kuitenkin toivoo vielä sopuratkaisua.

Väyrynen on perustanut oman kansalaispuolueensa, muttei ole eronnut keskustasta. Hän on ilmoittanut pyrkivänsä oman puolueensa kansanedustajaksi ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Väyrynen sai presidentinvaaleissa suuremman kannatuksen kuin keskustan ehdokas Matti Vanhanen. Vanhanensai vaaleissa 4,1 ja Väyrynen 6,2 prosentin kannatuksen.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmaisi syksyllä, että Väyrysen pitäisi erota, koska keskusta ei salli kahden puolueen jäsenyyttä.

- Ilman muuta jokin ratkaisu täytyy löytää, tai ainakin on tultava kovempaa kielenkäyttöä puolueen taholta. On sanottava suoraan, että hän ei ole tervetullut, sanoo muun muassa Päijät-Hämeen piirin puheenjohtaja Jukka Mölsä.

Piirijohtajilta vahva kannatus Sipilälle

Lehti kertoo myös, että keskustan piirijohtajat antavat vahvan tuen Sipilän jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana.

HS:n mukaan tuki Sipilälle on keskustan piireissä hyvin pitkälti yksimielistä. Osassa piireistä asiaa on ehditty jo linjata virallisesti, osassa kanta on vielä epävirallisempi. Presidentinvaalien heikko tulos ja keskustan huono gallupkannatus eivät huolestuta puolueen aktiiveja, lehti kirjoittaa.

Suuri osa piirijohtajista toisti lehdelle, että vaaleissa oli kyse erityislaatuisesta tilanteesta ja henkilövaalista, jossa kukaan ei kyennyt kunnolla haastamaan istuvaa presidenttiä Sauli Niinistöä. Siksi Vanhasenheikkoa kannatusta vaaleissa ei pidetty ongelmana.

Haastajaehdokkaita Sipilälle ei juuri haluttu ehdottaa soittokierroksella.

Sipilä viestitti viikonvaihteessa mediassa, että aikoo tavoitella jatkokautta puheenjohtajana.

Lehti soitti puolueen kaikkien 20 piirin puheenjohtajille presidentinvaalien jälkeen.

