HS:n soittokierros keskustan piirijohtajille: Moni haluaa Väyrysen ulos puolueesta - "On sanottava, ettei hän ole tervetullut"

Vaikka Paavoa jotenkin ymmärränkin niin ei kyllä enään voi olla Keskustapuolueen jäsen puhumattakaan että ottasi jonkin aseman keskustapuolueessa, vaikka kansaedustajana. Paavonkin on aika hyväksyä jo se, että poliittinen ura alkaa olla lopussa, ainakin päivän politiikasta. Mutta pelkään että Paavo on niin katkeroitunut ihminen jossain mielessä että jakaa ja kylvää sitä nyt vain ja ainoastaan muille, kun häntä ei ole kuunneltu. Niin Paavo. Sinäkään et näyty kuuntelevan muitakaan, mutta siinä on yksi ero. Se yksi, joka olet sinä, Paavo ja ne muut joita on monta. Hoxsaakko Paavo eroa?!