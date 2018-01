Jo ennen virkarikos tuomiota on horjuttanut vakavasti syyttäjien luottamusta valtakunnansyyttäjä Matti Nissiseen. VKSV ei edes tutkintapyynnön tehneiden oikeus turvaa toteuta. Nissisen alainen virasto vastaa aivan muuhun mistä tutkinta pyynnön tekee. Vaikka julkisuuteen tuo esille kuinka ympäristörikoksia pitää tutkia.

Mikä saa ylimmän syyttäjä viranomaisen toimimaan vastoin räjähdysainelakia/ maa-aineslakia ja ymp.lakeja ja suojelemaan virkamiesten valvonnan laiminlyöntejä. esim. rikosilmoitukset katoaa tutkimattomina, niitä ei kirjata, rikosilmoituksiin vastataan "tutkimatta jättämispäätös" vuosien päästä muuhun mitä pitäisi tutkia.

EU neuvoston ihmisoikeussopimus edellyttää; kansalaisilla on oltava tehokas oikeussuoja keino viranomaisten mielivaltaa vastaan.

Kun viranomaisilla menee lainvastaiset teot näin pitkälle, he suojelevat vain toinen toistaan. Toisaalta he avoimesti myöntävät kuinka hirveisiin virkavirheisiin ”toiset viranomaiset” ovat syyllistyneet .