HS: Ylen Kivinen kiistää eronneen Päivärinnan syytökset

Minusta näyttää siltä,että työläiset ottanneet johdon ylessä käsiinsä ja he jonkulaisen toverituomioistuimen tapaisella tuomitsevat johtajiaan.

Ei se mene niin Suomessa. Toimittaja päivärintakin on johdon palkkaama työntekijä. Hänen on työntekijänä noudatettava esimiestensä ohjeistuksia ja pyrittävä riitaa välttäen esimiestensä ohjeistuksia noudattamaan. Muussa tapauksessa myös tulevat työnantajat eivät ole häneen tyytyväisiä.

Tämä pätee Suo messa vielä pitkään. Itse tiedän kokemuksesta asian.