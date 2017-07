HS: Vakuutusyhtiö ei aio vaatia lainkaan korvauksia Ylivieskan kirkon tuhopolttajalta

Vakuutusyhtiö If on päättänyt, että se ei vaadi Ylivieskan kirkon polttaneelta mieheltä lainkaan korvauksia miljoonien eurojen arvoisista vahingoista, kertoi Helsingin Sanomat keskiviikkona. Vakuutusyhtiö on maksanut Ylivieskan seurakunnalle kuuden miljoonan euron korvaukset.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden mukaan mies oli teon tehdessään syyntakeeton.

Vuonna 1786 valmistunut Ylivieskan seurakunnan puukirkko paloi maaliskuussa vuonna 2016.

Aiemmin If-yhtiö on vaatinut korvauksia esimerkiksi Porvoon tuomiokirkon vuonna 2006 sytyttäneeltä mieheltä. Tuolloin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan Ifille yli neljän miljoonan euron vahingonkorvaukset viivästyskorkoineen.

