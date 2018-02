HS: Tiitisen listaa pyysi Helsingin yliopiston dosentti

Alkuperäisessä listassa oli 20 nimeä,tässä raaputetussa listassa nimiä on 18.Tässä listassa on henkilöitä joista Itä-Saksa oli kiinnostunut,Rozenholst-lista olisi arvokkaampi. Naapurin oikea vakoojalista löytyy KGB.n arkistoista.Siellä on yli 200 suomalaisvakoojaa jotka työskentelivät NL,n hyväksi.

Ennenvanhaanhan kaikki politiikot juoksivat Tehtaankadulla NL,n suurlähetystössä,oli omat kotiryssät,jne.Muuten ei päässyt vaikuttamaan Suomen politiikkaan,niin suuri oli naapurin vaikutus,ja suomettuminen.