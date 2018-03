HS: Tietomurron kohteeksi joutunut kuntoilusovellus yleisesti käytössä sykemittarivalmistaja Polarin asiakkailla

Sykemittarivalmistaja Polar on tehnyt yhteistyötä suuren tietomurron kohteeksi joutuneen kuntoilusovellus MyFitnessPalin kanssa, uutisoi Helsingin Sanomat. Polar Electron pääkonttori sijaitsee Kempeleessä.

Sovelluksen omistava urheiluvälinevalmistaja Under Armour kertoi aiemmin tällä viikolla, että tietomurrossa varastettiin 150 miljoonan käyttäjän tietoja.

Lauantaina asiasta kuullut Polarin asiantuntija, koulutuspäällikkö Ville Uronen pitää tapahtunutta ikävänä uutisena.

– Varsinkin mainehaittaa tästä aiheutuu, jos ei muuta. Mitään tällaista ei ole meillä aiemmin tullut vastaan, Uronen sanoi Helsingin Sanomille.

Polar on tehnyt yhteistyötä MyFitnessPalin kanssa yhteensä kolme vuotta. Polarin asiakas voi yhdistää Polar Flow -sovelluksessa olevat aktiivisuus- ja harjoitustiedot automaattisesti MyFitnessPal-palveluun.

Asiakkaat käyttävät laajasti ilmaiseksi netistä ladattavaa sovellusta kalorilaskurina.

Uronen kehottaakin sovelluksen käyttäjiä vaihtamaan salasanansa sekä MyFitnessPalista että muista palveluista, joissa on käyttänyt samaa salasanaa.



MyFitnessPal joutui laajan tietomurron kohteeksi helmikuussa. Tiedot sisältävät käyttäjänimiä, sähköpostiosoitteita ja käyttäjätilin salasanoja. Under Armour on kertonut, että tietomurtoa selvitetään.