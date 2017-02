HS: Terrafamelle löytymässä uusi omistaja ulkomailta

Valtio on Helsingin Sanomien tietojen mukaan löytänyt kaivosyhtiö Terrafamelle viimein uuden omistajan. Uudesta omistusrakenteesta on määrä kertoa tiedotustilaisuudessa perjantaina alkuiltapäivällä.

Terrafamen uusi omistaja olisi HS:n tietojen mukaan löytynyt ulkomailta. Valtio jatkaisi uudessa järjestelyssäkin edelleen kaivosyhtiön suuromistajana. Valtion tavoitteena on kuitenkin ajan mittaan irtautua Terrafamen omistuksesta kokonaan.

Terrafame Group on valtion kokonaan omistama kaivosyhtiö. Valtio perusti Terrafamen syksyllä 2015. Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) on haettu entisen Talvivaara Sotkamon kaivostoimintaa jatkaneelle Terrafamelle pysyvää omistusratkaisua pitkään. Viimeiset neuvottelut on käyty HS:n tietojen mukaan vain hyvin pienessä piirissä tietovuotojen välttämiseksi.

Valtio sai kaivosyhtiön syliinsä Talvivaara Sotkamon konkurssin jäljiltä. Valtio on joutunut pumppaamaan kaivosyhtiöön rahaa konkurssin jälkeen jo puolisen miljardia euroa.

Valtioneuvosto päätti torstaina valtuuttaa TEMin merkitsemään valtion puolesta Terrafame Groupin osakkeita ja korottamaan yhtiön osakepääomaa 22,5 miljoonalla eurolla vuoden 2017 talousarvion mukaisesti.

Turunen: Eduskunnalle ei ole kerrottu mitään Terrafamen uudesta omistajasta

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) sanoo STT:lle, että hänelle ei ole annettu mitään tietoa Terrafamen mahdollisesta uudesta omistajasta. Turunen kertoo kysyneensä asiasta elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk.) ennen kyselytuntia.

- Hän sanoi, ettei mitään uutta omistajaa ole vielä löytynyt, Turunen sanoi.

Turunen sanoo olevansa erittäin hämmentynyt siitä, että eduskunta pidetään näin merkittävässä asiassa ulkopuolella, jos tieto uudesta omistajasta pitää paikkansa.

- Tällainen ei ole pelkästään ministerin asia, vaikka kyseessä olisi tieto, jota ei ole vielä julkistettu. Eduskunta pitää pitää ajan tasalla.

