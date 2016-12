HS: Sipilän kansansuosio on romahtanut viime kesästä

"Sipilän kansansuosio on romahtanut viime kesästä".

No, eipä tuo ole ihmekkään kun kansalaisilta viedään tuhkatkin pesästä.

Vuosi 2017 tulee vielä tiputtamaan hallituksen suosiota eikä tätä ennustusta tarvitse tiirailla edes uudenvuoden tinasta.

Juhalla on sattunut huono ajanjakso pääministeriydelleen.

Hänen olisi pitänyt itse kokemattomana ministerinä koota tiimiinsä kokeneista ja hommansa osaavista henkilöistä sekä puoluejako hallituksen osalta olisi pitänyt olla toisenlainen.

Mutta näillä ratsuilla hänen on ajeltava vaalikausi loppuun ellei jotkin ratsut itse halua vaihtoon kun vaalit lähestyvät.