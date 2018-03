HS: Pääministeri Sipilä haluaa yhdistää eduskunta- ja eurovaalit

Sipilä lähdössä ehdolle maakuntavaaliin! Miksi hän pääministerinä ja puoluejohtajana ensimmäisten joukossa on sinne ilmoittautumassa? Kansalaisten kiinnostus koko maakuntavaaleihin menee kyllä nollille kun samat politiikan pääjehut ovat nyt sinnekin nokkansa työntämässä. Sanomattakin on selvää, että tavallisilla kuntien ehdokkailla ei ole mitään mahdollisuutta tulla valituiksi kun puolueiden kärkihahmot ovat ehdolla. Aivan rahan haaskausta koko vaalit kun tuo porukka on mukana. Aivan sama vaikka paikat jaettaisiin heidän kesken suoraan. En aio osallistua maakuntavaalien äänestykseen.