HS: Ministeri Pirkko Mattila selvityttää siirtymistä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan

Kukas sun asiat huolehtii jos et ole ammattiyhdistyksessä? Kovin nihkeesti työnantajat neuvottelee palkkoja nykyään. Enempikin on hallituksen tukema ota tai jätä mentaliteetti. Meillä töissä on kaikki AY:n jäseniä, ne ketkä ei ole on pian kovin hankala olla töissä. Rikkureita ei katsota.