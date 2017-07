HS: Körttien herättäjäjuhlilla poikkeuksellisen suuret turvajärjestelyt, maanviljelijät toivat traktoreita alueen suojaksi

Tänä vuonna Nilsiässä pidettävillä körttien herättäjäjuhlilla on ollut poikkeuksellisen suuret turvajärjestelyt, kertoo Helsingin Sanomat.

Seurapaikalla porttien eteen on ajettu traktoreita, raskaita betoniautoja, kontteja ja muuta raskasta tavaraa. Turvatoimilla pyritään estämään se, ettei kukaan pääse ajamaan väkijoukkoon.

Tapahtuman turvatoimia on tiukennettu Kuopion poliisin ohjeistuksen mukaan. Ohjeistuksen takana on mahdollisesti se, että suojelupoliisi nosti Suomen terrorismin uhka-arviota kesäkuussa.

– Ajoesteitä on asetettu tietyille kulkuväylille, turvallisuushenkilökuntaa on lisätty alkuperäisestä, ja vartijoiden joukossa on enemmän ammattilaisia, herättäjäjuhlajärjestäjä Osmo Kangas sanoo HS:lle.

Ohjeet turvatoimien tiukentamisesta tulivat lyhyellä varoitusajalla, joten osallistujat ovat auttaneet parhaansa mukaan talkoohengessä. Lähiseudun körttimaanviljelijät ovat tuoneet omia traktoreitaan juhlapaikan suojaksi.

Kankaan mukaan ohjeistus ei koske vain herättäjäjuhlia, vaan kyse on yleisesti kaikkia kesätapahtumia koskevista ohjeista.

Varautumisesta huolimatta juhlat ovat sujuneet järjestäjän mukaan rauhallisesti. Lauantain päiväseuroihin osallistui noin 7 500 ihmistä.

Herättäjäjuhlat päättyvät sunnuntaina.

