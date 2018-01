HS: Keskustan piirijohtajilta vahva kannatus Sipilälle

Keskustan piirijohtajat antavat vahvan tuen Juha Sipilän jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti soitti puolueen kaikkien 20 piirin puheenjohtajille presidentinvaalien jälkeen.

HS:n mukaan tuki Sipilälle on keskustan piireissä hyvin pitkälti yksimielistä. Osassa piireistä asiaa on ehditty jo linjata virallisesti, osassa kanta on vielä epävirallisempi. Presidentinvaalien heikko tulos ja keskustan huono gallupkannatus eivät huolestuta puolueen aktiiveja, lehti kirjoittaa.

Sipilä viestitti viikonvaihteessa mediassa, että aikoo tavoitella jatkokautta puheenjohtajana.

