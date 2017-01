HS: Johan Bäckman perusti kilpailijan hybridiuhkien osaamiskeskukselle

Suomeen perustettava hybridiuhkien osaamiskeskus on saamassa kilpailijakseen yhdistyksen, jonka puheenjohtajaksi on merkitty Johan Bäckman, kertoo Helsingin Sanomat. Yhdistys on HS:n mukaan nyt rekisteröity ja sen nimi on Euroopan riippumaton hybridiuhkien tutkimuskeskus yhdistys ry.

Helsingin Sanomien mukaan Bäckmanin lisäksi myös muut yhdistyksen perustajiksi merkityt ihmiset ovat julkisesti osoittaneet sympatiansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin politiikalle.

- Haluan korostaa, ettei perustetulla yhdistyksellä ole mitään tekemistä tulevan eurooppalaisen hybridiuhkien osaamiskeskuksen kanssa. Koska nimet ovat niin lähellä, sekoittumisen vaara on ilmeinen. Lieneekö sattumaa, sanoo valtioneuvoston kansliassa valmisteilla olevan keskuksen projektipäällikkö Matti Saarelainen HS:lle.

Saarelainen arvelee kuitenkin, että suuri yleisö pystyy tässä tapauksessa melko helposti erottamaan mitä kukin on ja tekee.

Tiettävästi Twitterissä oleva tili "hybridivirasto" on Bäckmanin yhdistyksen tili. Se jakaa muun muassa juutalais- ja pakkoruotsivastaista sisältöä sekä ajoittain Putinin puheita.

Myös Yhdysvallat ollut kiinnostunut

Johan Bäckman kertoo lehdelle perustaneensa yhdistyksen, jotta Suomeen ja suomalaisiin kohdistuvista hybridiuhista saataisiin ajankohtaista tutkimusta.

Hänen mukaansa yhdistys on pian julkaisemassa painetun tutkimuksen englanniksi. Sen nimi on suomeksi käännettynä Euroopan unionin infosota Venäjää vastaan. Julkaisu on tarkoitus jakaa Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltojen kongressin jäsenille sekä mahdollisesti myös Britanniaan.

Johan Bäckman on valtiotieteen tohtori, joka esiintyy toistuvasti Venäjän viestimissä puolustamassa Suomessa asuvien venäläisten ihmisoikeuksia. Hän kutsuu itseään "Donetskin kansantasavallan viralliseksi edustajaksi Suomessa".

Helsingin Sanomien mukaan Suomessa ”kansantasavallan lähetystön” osoite on samassa talossa ja rapussa kuin nyt rekisteröidyn hybridiyhdistyksen rahastonhoitajan ilmoittama kotiosoite.

Saarelaisen mukaan siitä voi helposti päätellä, millaista muuta aktiviteettia yhdistyksen taustavoimilla on.

Aiemmin on kerrottu, että hybridiuhkia tutkiva osaamiskeskus aloittaisi toimintansa keväällä. Keskuksen perustamista on kannattanut monien EU-maiden lisäksi Yhdysvallat.

