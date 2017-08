HS-gallup: Vihreät on Suomen toiseksi suosituin puolue

Vihreät on nyt Suomen toiseksi suosituin puolue, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, vihreitä äänestäisi 17,5 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Suosituin puolue on kokoomus 20,7 prosentin kannatuksellaan. Kolmantena on keskusta ja SDP. Molempien kannatus on 17,3 prosentissa.

Gallup on lomakauden kannatuksen päätösarvio, sillä politiikan syksy on vasta käynnistymässä tämän viikon budjettiriihessä.

Kantar TNS:n kyselyyn vastasi yli 2 600 ihmistä 17.-18. elokuuta. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Linkki juttuun