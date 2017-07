HS-gallup: Vihreät hengittää keskustan niskaan – kokoomus edelleen suurin puolue, toisena SDP ja kolmantena keskusta

Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan kokoomus on edelleen suurin puolue 21 prosentin kannatuksella. SDP:n kannatus on nousussa, mutta on edelleen alle 20 prosentin.

Keskustaa kannattaa enää 16,4 prosenttia suomalaisista. Vihreät hengittää jo keskustan niskaan. Puolueen kannatus on 15,5 prosenttia, mikä on sen ennätys HS-gallupeissa.

Vasemmistoliiton ja pikkupuolueiden kannatuksissa ei ole lehden mukaan tapahtunut muutosta.

Hallituspuolueita ja Uutta vaihtoehtoa kannattaa nyt vain 39,9 prosenttia suomalaisista. Hallituksen kannatus on alhaisimmalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana, lehti kertoo.

Kyselyn toteutti Kantar TNS. Kyselyä varten haastateltiin reilut 2 200 ihmistä kesä-heinäkuussa. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.