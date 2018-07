HS-gallup: SDP:n kannatus on noussut edelleen

SDP:n kannatus on Helsingin Sanomien kyselyssä noussut ylimmilleen yli kahteen vuoteen. Mielipidemittauksessa SDP keräsi 22,1 prosentin kannatuksen. SDP on pitänyt HS:n kyselyissä kärkisijaa hallussaan huhtikuusta lähtien. Yhtä korkealla puolueen kannatus on ollut viimeksi toukokuussa 2016.

Kokoomus kohensi lukujaan puoli prosenttiyksikköä ja ylsi 20,2 prosenttiin. Keskustan kannatus laski puolella prosenttiyksiköllä 15,3 prosenttiin.

Vihreiden kannatus vaipui 13,2 prosenttiin ja vasemmistoliiton nousi 9,6 prosenttiin. Perussuomalaisten kannatus laski 7,8 prosenttiin. RKP:lle ja kristillisdemokraateille saatiin 4,3 ja 4,2 prosentin kannatusluvut. Sinisten kannatus vajosi 1,3 prosenttiin.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on nyt alempi kuin koskaan aiemmin tällä kaudella, 36,8 prosenttia.

Tutkimuksen teki Helsingin Sanomien toimeksiannosta Kantar TNS. Siihen haastateltiin yli 2 500 henkilöä. Virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kysely: Punavihreä hallituspohja suosituin vaihtoehto - viidennes kannattaa

Suomalaiset näkisivät hallituksessa mieluiten SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostaman yhdistelmän, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden, Hufvudstadsbladetin ja Verkkouutisten Kantar TNS:llä teettämästä kyselystä. Tätä mieltä oli 21 prosenttia vastanneista.

SDP:n, kokoomuksen ja keskustan hallitukselle kertyi 11 prosentin tuki. Kokoomuksen, keskustan, kristillisdemokraattien ja RKP:n muodostamaa porvarihallitusta taas toivoi 10 prosenttia.

Sinipunaa, jossa olisi SDP, kokoomus, vihreät ja RKP kannatti yhdeksän prosenttia vastanneista. Oikeistohallitus, johon tulisivat kokoomus, keskusta, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja siniset sai kahdeksan prosentin kannatuksen.

Vihreillä ja RKP:llä vahvistettu SDP:n ja keskustan varaan rakennettu punamulta sai kuuden prosentin tuen.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, minkälaisen hallituspohjan kanssa vastaaja "voisi elää". Vastanneista 34 prosenttia piti punavihreää hallitusta siedettävänä vaihtoehtona.

Ei osaa sanoa -vaihtoehdon valitsi 21 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn haastateltiin 1 001 suomalaista kesäkuun viimeisellä viikolla, ja virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

