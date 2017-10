HS-gallup: Kokoomuksen suosio kiipeää, keskustan alamäki jyrkkenee

Kokoomukselle ei löydy haastajaa puolueiden kannatusmittauksissa, ilmenee Helsingin Sanomien tuoreesta gallupista.

Kokoomuksen suosio on noussut liki prosenttiyksikön ja puolueen kannatus on nyt 21,9 prosenttia.

Kakkospaikkaa pitävän SDP:n kannatus on 18,1 prosenttia ja kolmosena olevan vihreiden 16,1 prosenttia. Pääministeripuolue keskusta on puolueista neljänneksi suosituin 15,4 prosentin kannatuksella. Keskusta on menettänyt kannatustaan hieman vajaa prosenttiyksikön sitten viime kyselyn.

Nykyistä heikompi kannatus keskustalla on ollut edellisen kerran syksyllä 2011.

Keskustan suosion alamäen lisäksi myös vihreiden ennätyssuosion hiipuminen jatkuu.

Sinisten kannatus on 1,3 prosenttia ja perussuomalaisten 9,3 prosenttia. Perussuomalaisten kannatus on lievässä nousussa.

HS:n gallupissa perussuomalaisten kannattajilta tarkennettiin erikseen, kumpaa ryhmää - niin sanottuja halla-aholaisia vai niin kutsuttuja soinilaisia - he tarkoittavat. Siitä huolimatta saattaa olla, että vastaajien on vielä hankala hahmottaa vanhan puoleen uusia jakolinjoja, HS kirjoittaa.

HS-gallupin toteutti Kantar TNS haastattelemalla 2416:ta ihmistä syys-lokakuussa. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

