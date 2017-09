HS: Cannonball kokosi rivinsä uudelleen

Cannonball MC:n hajoaminen näyttää jääneen väliaikaiseksi, kertoo Helsingin Sanomat. Rikosylikomisario Rabbe von Hertzen keskusrikospoliisista vahvistaa, että poliisin tietojen mukaan jengi on koonnut rivinsä uudelleen yhteen.

Cannonballin uutisoitiin hajonneen heinäkuussa rahariitojen vuoksi. Nyt osa johtohahmoista on lähtenyt tai erotettu, mutta KRP:n käsityksen mukaan jäsenmäärä on suunnilleen sama kuin ennenkin. Myös toimintaa on samoilla paikkakunnilla kuin aiemmin.

Poliisi on luokitellut Cannonball MC:n rikollisjärjestöksi.