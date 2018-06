Hovioikeus päästi Jari Aarnion ja Keijo Vilhusen vapaaksi odottamaan tuomiota - silmin nähden ilahtunut ex-jengipomo poistui silti tutusta takaovesta

Tärkeintä on saada joku tuomituksi, oli hän sitten syyllinen tai ei. Jotta tavoitteeseen päästään, niin näyttö on tasoa, kun en muutakaan kesi ja minusta tuntuu, että hän on syyllinen! Tätä tasohan syyttäjän toiminta on ollut!! Lavstaminen on myös kuulunut tutkioiden käyttämiin toimiin!! Näin toimii " suuren oikeusvaltion " tutkijat!