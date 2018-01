Hovioikeus lievensi sosiaalityöntekijöitä uhkailleen oululaisnaisen tuomiota, vetosi oikeudessa "insesti-isään"

Rovaniemen hovioikeus on lieventänyt lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä uhkailleen oululaisnaisen tuomiota.



Oulun käräjäoikeus tuomitsi naisen viime maaliskuussa 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.



Hovioikeus on tänään alentanut tuomiota. Se on päättänyt, että nainen jätetään kokonaan tuomitsematta rangaistukseen.



Käräjäoikeus määräsi, että naisen pitää maksaa toiselle sosiaalityöntekijälle 500 euroa korvausta loukkauksen aiheuttamasta tilapäisestä haitasta ja kärsimyksestä sekä toiselle työntekijälle 1000 euroa.

Hovioikeus alensi tätä jälkimmäistä summaa niin, että 1000 euron sijaan naisen pitää maksaa 700 euroa. Muilta osin tuomio ei muuttunut.

Vetosi "insesti-isän" oikeudenkäyntiin

Nainen vaati hovioikeutta hylkäämään syytteensä ja korvausvaatimukset kokonaan. Hän halusi, että hänet jätetään joka tapauksessa tuomitsematta rangaistukseen aiempien kokemustensa vuoksi.



Kyseessä on ulkomaalaistaustainen nainen, joka nousi syksyllä 2016 laajaan julkisuuteen kun hänen isänsä tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen hänen hyväksikäytöstään. Ulkomaalaistaustainen nainen tuli isälleen useita kertoja raskaaksi ja synnytti tälle lapsen Oulussa.



Nainen vetosi hovioikeudessa muun muassa siihen, että hän oli odottanut isäänsä liittyvää oikeudenkäyntiä alkavaksi kun välikohtaus sosiaalityöntekijöiden kanssa tapahtui tammikuussa 2015.

Naisen mukaan hänen puolisonsa oli tuossa vaiheessa päätetty karkottaa Suomesta ja hän oli jäämässä pienten lasten yksihuoltajaksi. Tästä syystä hän oli äärimmäisen uupunut ja stressaantunut.



Syyttäjä ja sosiaalityöntekijät puolestaan vaativat, että hovioikeus hylkäsi valituksen.

Eriävä lausunto



Hovioikeus katsoi, että nainen syyllistyi virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen esittämällä kahdelle Oulun kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijälle tappouhkauksen. Uhkaus liittyi naisen lapsen kiireelliseen sijoituspäätökseen, jonka virkamiehet tekivät.



Hovioikeus päätti kuitenkin jättää naisen rangaistuksetta. Rikoslain mukaan rangaistus voidaan jättää tuomitsematta esimerkiksi tilanteessa, jossa rangaistusta on pidettävä tietyillä perusteilla kohtuuttomana tai tarkoituksettomana.



– Kun otetaan huomioon vastaajan (naisen) tausta ja poikkeuksellisen vaikeat henkilökohtaiset olosuhteet sekä psyykkinen terveydentila ja teko-olosuhteet kokonaisuudessaan, olisi rangaistuksen tuomitseminen tässä tapauksessa kohtuutonta ja tarkoituksetonta, se toteaa.



Yksi hovioikeuden jäsenistä jätti päätöksestä eriävän lausunnon. Hänen mielestään rangaistukseen tuomitseminen ei olisi ollut kohtuutonta. Hän olisi langettanut naiselle 40 päiväsakon rangaistuksen.



Tuomioon voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.



Naista syytettiin käräjäoikeudessa myös lapsensa pahoinpitelystä, mutta syyte hylättiin. Osapuolet eivät valittaneet tästä ratkaisusta hovioikeuteen, joten siltä osin tuomio on jo lainvoimainen.