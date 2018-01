Hovioikeus hylkäsi yhden syytteet entisen liivijengiläisen kiristysjutussa

Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi yhden miehen syytteet kiristysjutussa, jossa entistä The Chosen Ones -jengin jäsentä pahoinpideltiin eri kerroilla United Brotherhoodin ja The Chosen Ones -jengin tiloissa Joensuussa joulukuussa 2016. Uhrilta vaadittiin 10 000 euroa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa kaksi liivijengiläistä ehdottomaan ja neljä ehdolliseen vankeuteen. Hovioikeus käsitteli neljän valituksia.

Hovioikeus piti tuomiot pääosin ennallaan. Syyte kaatui tapauksessa, jossa mies oli saanut 1,5 vuotta ehdollista törkeästä kiristyksen yrityksestä ja avunannosta törkeään pahoinpitelyyn. Käräjätuomion mukaan mies oli paikalla pahoinpitelyn aikaan. Hovioikeus katsoi, ettei pelkkä läsnäolo lisännyt uhriin kohdistuvan väkivallan todennäköisyyttä toisin kuin käräjäoikeus arvioi.