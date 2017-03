Hovi hylkäsi syytteet kuolemantuottamuksesta Talvivaarassa

Rovaniemen hovioikeus on muuttanut Talvivaaran kaivosalueella sattuneen kuolintapauksen tuomiota.

Kaivosalueen työntekijä kuoli helmikuussa 2012, kun hän sai näytteenottokierroksella suuren annoksen rikkivetyä.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n osastopäällikön ja käyttöpäällikön työsuojelurikoksesta ja kuolemantuottamuksesta 80 päiväsakkoon.

Hovioikeus on muuttanut tuomiota siten, että kuolemantuottamusta koskevat syytteet on hylätty. Kaksikko on tuomittu vain työsuojelurikoksesta, josta he ovat saaneet 40 päiväsakon rangaistuksen. Toinen heistä joutuu maksamaan 1800 euroa, toinen 1160 euroa.

Oikeus joutui äänestämään

Talvivaaran kaivosalueella sattui alkuvuodesta 2012 rikkivetyvuotoja. Hovioikeuden mukaan kaivosalueella ei ollut eristetty vaarallisia alueita riittävän tehokkaasti, eikä rikkivetyvuodoista tiedotettu tarpeeksi.

Siellä ei myöskään valvottu henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä riittävästi. Siksi päälliköt tuomittiin työsuojelurikoksesta.

Hovioikeuden mielestä maaliskuussa 2012 sattunut rikkivetyvuoto johtui kuitenkin eri syistä kuin aiemmat vuodot ja se oli yllättävä, äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Hovioikeus katsoo, että surmansa saanut oli kokenut työntekijä ja hän oli tietoinen sekä vaarasta että suojavälineiden käytöstä. Jostain syystä hän ei kuitenkaan käyttänyt suojavälineitä.

”Kuolemaan johtanut onnettomuus olisi todennäköisesti tapahtunut siitä riippumatta, ovatko osastopäällikkö ja käyttöpäällikkö toimineet huolellisesti”, oikeus toteaa.

Hovioikeus ei ollut ratkaisusta yksimielinen vaan se joutui äänestämään siitä. Yksi hovioikeuden kolmesta tuomarista olisi pysyttänyt käräjäoikeuden ratkaisun ennallaan.