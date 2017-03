Homoliittojen vihkimisissä yllättävä porsaanreikä – pappi voi toimia tuomiokapitulilta salassa

Tuomiokapituli tai seurakunta ei välttämättä saa missään vaiheessa tietää, jos evankelis-luterilaisen kirkon pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon.



Tietokatkos voi tulla esimerkiksi tilanteessa, jossa pariskunta hakee avioliiton esteiden tutkinnan suoraan maistraatilta ja pappi vie vihkimisilmoituksen maistraattiin eikä kirkkoherranvirastoon.



Länsi-Suomen maistraatin henkikirjoittaja ja maistraattien valtakunnallinen prosessinkehittäjä Maria Lunabba kertoo Lännen Medialle, ettei vihkijän tietoa tallenneta väestötietojärjestelmään. Järjestelmään tallennetaan ainoastaan vihityn pariskunnan tiedot sekä se, onko vihkiminen tehty kirkollisin menoin vai siviilivihkimisenä.



– En tiedä, miten edes seurakunta saisi selville, jos pappi on vihkinyt, sanoo Lunabba.



Maistraatti ei myöskään ilmoita suoraan seurakunnalle, jos pappi vihkii. Avioliittoon vihkimiseen jälkeen vihkimisen suorittaneen tieto jää pelkästään vihkimisilmoitukseen.



– Tieto on vain meidän arkistossamme, hän lisää.



Tietokatkos tiedostetaan myös evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnissa. Helsingin hiippakunnan lakimiesasessori Ritva Saario kertoo, ettei tuomiokapituliin tule mistään rekisteristä suoraa tietoa vihkijöistä. Samoin arvioi Kirkkohallituksen lakimies Outi Perkiömäki.



Tältä osin pappien valvonnassa on porsaanreikä.



– Meillähän ei ole minkäänlaista valvontamekanismia, sanoo Saario.



Tampereen hiippakunnan lakimiesasessori Jorma Juutilainen vahvistaa vielä saman ja toteaa, ettei tuomiokapituli saa pappien suorittamista vihkimisistä virallisia ilmoituksia tai raportteja.



– Se tapa, jolla ne tulisivat meidän tietoomme, ovat kantelut tai jos asiat nousevat vaikkapa julkisuuden kautta esiin, sanoo Juutilainen.



Lännen Media soitti perjantaina Suomen jokaisen yhdeksän hiippakunnan lakimiesasessorille selvittääkseen, onko pappien suorittamien homoliittojen vihkimisistä tullut kanteluja. Ainoastaan Helsingissä oli papista kanneltu.



Yksityishenkilö kanteli pappi Kai Sadinmaasta, joka vihki kaksi samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon Helsingissä järjestetyssä Vihdoinkin vihille -massavihkimistilaisuudessa. Kantelusta uutisoi ensimmäisenä STT.



Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei hyväksy sitä, että sen papit vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.