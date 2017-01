Hollanti saa Suomesta loputkin Buk-tiedot tässä kuussa

Keskusrikospoliisi antaa vielä tässä kuussa vastaukset tarkennettuihin oikeusapupyyntöihin MH17-tutkinnassa. Hollannin viranomaiset jatkavat yhä Ukrainassa kesällä 2014 alasammutun malesialaiskoneen rikostutkintaa. Suomi on antanut virka-apua tutkinnan Buk-ohjus-haarassa, sillä Suomella on samankaltaisia ohjuksia, jolla lento MH17 tuhottiin.

Suomen virka-avusta ei viime syksyn tietovuotojen jälkeen halua tai voi kukaan puhua. STT on jättänyt asiasta useamman asiakirjapyynnön eri ministeriöihin ja KRP:lle ja pyytänyt eri tahoilta kommentteja, mutta vastaus on aina sama: tiedot ovat salaisia. STT on pyytänyt käyttöön asiakirjoja, jotka koskevat Suomen viranomaisten osuutta Hollannin MH17-tutkinnassa.

Virka-apupyynnön vastaanottaja ja täytäntöön panija Suomessa on KRP.

Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot kertoo STT:lle, että Suomi sai tarkennetun oikeusapupyynnön Hollannista marraskuussa ja asia on käsitelty joulukuussa.

- Olemme päättäneet antaa tarkennetun pyynnön mukaisen aineiston Hollannin viranomaisille. Aineisto voidaan myös jakaa kansainväliselle tutkintaryhmälle, kertoo Lardot.

Hän toteaa, että sen jälkeen kaikki vireillä olleet oikeusapupyynnöt on käsitelty loppuun, eikä vireillä ole enää uusia pyyntöjä. Lardotin mukaan muuta ei asiasta voida kansainvälisten rikosoikeussopimusten perusteella julkistaa.

KRP:n rikosylikomisario Göran Wennqvist kertoo, että Hollannin viranomaiset ovat alusta alkaen pyytäneet, että asiaa koskevat tiedot pidetään salassa meneillään olevan kansainvälisen murhatutkinnan vuoksi.

- Tässä on vedetty mediassa kaikenlaisia johtopäätöksiä, että Suomi olisi pantannut sitä sun tätä, mutta ei se niin oikeassa elämässä mene.

Wennqvist tähdentää, että matkan varrella on tullut useita virka-apupyyntöjä.

Oikeusministeriöllä ei roolia

Hallitusneuvos Juhani Korhonen oikeusministeriön kansainvälisen oikeudenhoidon yksiköstä kertoo, että ministeriöllä ei ole asiassa mitään roolia. Ministeriö on ollut mukana vain lokakuussa, kun sen johdolla käytiin Hollannissa neuvottelemassa tutkintaan liittyvistä asioista.

- En voi sanoa asiasta yhtään mitään, en keskusteluiden sisällöstä enkä siitä, ketkä siellä ovat olleet mukana. Se on salassa pidettävää tietoa.

Korhosen mukaan oikeusministeriössä ei ole sen johdolla toiminnassa mitään työryhmää, jolla olisi tekemistä malesialaiskoneen alas ampumisen kanssa.

- Mitään työryhmää ei ole olemassa, tässä on epätäsmällisyys. Minä vedin tämän delegaation Hollannin-vierailun, mutta tämä on ainoa asia, miten oikeusministeriö on ollut mukana koko operaatiossa.

Puolustusministeriöstä kerrotaan ainoastaan, että asiasta ei kerrota eikä ministeriöllä ole asiasta tiedotusvastuuta.

- Tuosta asiasta emme pysty kommentoimaan valitettavasti yhtään mitään, viestintäjohtaja Max Arhippainen sanoo.

Hän toteaa myös, että ei tiedä, kuka pystyisi.

- Tämä asia ei ole julkinen.

Oikeusministeriö ja KRP ovat ilmoittaneet vastaavansa STT:n asiakirjapyyntöön loppiaisen jälkeen. Ulkoministeriö ilmoitti, että asiakirjapyyntöön vastaa oikeusministeriö.

Tutkinnanjohtaja Gerrit Thiry Hollannin syyttäjänvirastosta vastaa, että ei voi kommentoida asiaa. Hän pyytää kääntymään Suomen viranomaisten puoleen.

Amsterdamista Kuala Lumpuriin matkalla olleessa Malaysia Airlinesin Boeing 777 -koneessa oli 298 ihmistä, suurin osa hollantilaisia. Kaikki saivat surmansa.