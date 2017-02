Hiihtolomaviikko alkaa maan keskiosissa pakkassäässä

Väli-Suomen hiihtolomaviikko alkaa tänään pakkassäässä. Ilmatieteen laitos ennustaa, että maan keski- ja pohjoisosissa on enimmäkseen poutaa. Pakkasta on 3-12 astetta. Etelässä on enimmäkseen pilvistä ja sataa paikoin lunta.

Loppuviikoksi sää näyttää kuitenkin lauhtuvan, kun lämpötila tippuu tiistaina maan keski- ja eteläosissa plussan puolelle. Pohjoisessa sää jatkuu kylmänä.

Tällä viikolla lomaa vietetään muun muassa Tampereella, Vaasassa ja Jyväskylässä. Ensi viikolla lomailevat Itä- ja Pohjois-Suomen koululaiset.