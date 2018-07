Herkku-heinäkuu: Unohda makkarat ja pihvit – grillissä tirisevät nyt muhevat sienet ja munakoisot

Grilliruokien lisäksi kasvisruoka maistuu vannoutuneellekin lihansyöjälle, kun sen tarjoilee lihapiirakan tapaan.

Muhkean kokoinen portobellosieni on loistava grillattava, sillä se on ruokaisa, täyteläinen ja rakenteeltaan lihaisa. Maukkauden salaisuus on viides perusmaku umami, joka löytyy myös lihasta.

Grillatun sienen seurana tarjotaan argentiinalaista chimichurri-kastiketta, joka on perinteinen grilliruuan lisuke. Kastikkeen voi tehdä pari päivää etukäteen, kuten myös kevätsipuleiden kanssa tarjottavan romesco-kastikkeen. Kataloniasta kotoisin oleva kastike maistuu grilliruokien kanssa tai leivän päälle sipaistuna.

Alkupalaksi nautitaan italialaiset bruschetat, jotka tarjotaan perinteisesti tuoreen tomaatin kanssa. Tässä versiossa leivät tuunataan grillatulla munakoisolla ja fetalla. Toscanalainen panzanella eli leipäsalaatti saa kesäisen maun grillatusta persikasta.

Marinoidut portobellot

Marinoidut portobellosienet valmistuvat nopeasti.

neljälle

4 isoa portobello-sientä

¾ dl balsamiviinietikkaa

½ dl oliiviöljyä

½ tl kuminaa

¼ tl savupaprikajauhetta

mustapippuria

suolaa

3 valkosipulinkynttä

Poista sienistä jalat ja laita ne isoon astiaan. Sekoita kulhossa balsamiviinietikka, oliiviöljy ja mausteet. Hienonna valkosipulinkynnet ja lisää marinadin sekaan. Sivele marinadia sudilla sienten päälle. Anna maustua viisi minuuttia. Käännä sienet, sivele marinadia ja anna maustua vielä toiset viisi minuuttia.

Grillaa sieniä 2–3 minuuttia molemmin puolin, kunnes sienet paistuvat tumman kullanruskeiksi. Voit sivellä marinadia sieniin grillauksen aikana. Tarjoile sienet chimichurrin kanssa.

Chimichurri

1 ruukku lehtipersiljaa

6 valkosipulinkynttä

1 pieni punasipuli

1,5 dl oliiviöljyä

½ dl punaviinietikkaa

½ sitruunan mehu

1 tl kuivattua oreganoa

1 tl mustapippuria

½ tl suolaa

Hienonna lehtipersilja, valkosipulinkynnet ja punasipuli. Lisää loput ainekset ja tarjoile sienten kanssa. Chimichurri sopii hyvin myös grillatun lihan kanssa.

Munakoiso-bruschetta



kahdeksalle alkupalaksi

1 keskikokoinen munakoiso

3 rkl oliiviöljyä

mustapippuria

¼ tl suolaa

1 kevätsipuli

1 tl punaviinietikkaa

200 g fetaa

8 viipaletta ciabattaa tai maalaisleipää

1 valkosipulinkynsi

oliiviöljyä

Leikkaa munakoiso noin 1,5 cm paksuiksi siivuiksi. Sivele pintaan oliiviöljyä ja grillaa viitisen minuuttia per puoli. Rouhi grillattujen viipaleiden päälle mustapippuria ja suolaa ja anna jäähtyä. Leikkaa munakoisot kuutioiksi ja kevätsipuli ohuiksi viipaleiksi. Laita kuutiot kulhoon, lisää punaviinietikka, murusteltu feta ja sipuliviipaleet. Sekoita.

Grillaa leipäviipaleet rapeiksi grillissä. Hiero valkosipulinkynttä leivän pintaan, valuta hieman oliiviöljyä ja jaa täyte leiville.

Grillatut kevätsipulit

Kokonaisena grillatut kevätsipulit tarjotaan romesco-kastikkeen kanssa

12 kevätsipulia

oliivöljyä

suolaa

Huuhtele kevätsipulit ja leikkaa kanta pois. Sivele sipulit oliiviöljyllä. Grillaa sipuleita 10–20 minuuttia koosta riippuen, kunnes ne ovat kypsiä ja hiiltyneitä päältä. Kääräiset sipulit folioon ja anna kypsentyä foliokääreessä vielä vartti. Poista kaikkein palaneimmat kerrokset ennen tarjoilua ja rouhi päälle hieman suolaa. Tarjoile romesco-kastikkeen kanssa.

Romesco-kastike

4 cm viipale maalaisleipää

1 dl kuorittuja manteleita

½ dl oliiviöljyä

6 valkosipulinkynttä

1 tl suolaa

1 tlk (400 g) kokonaisia

luumutomaatteja

1 prk (465 g) punaisia paahdettuja paprikoita

½ rkl savustettua paprikajauhetta

2–3 rkl punaviinietikkaa

Revi leipä palasiksi ja rouhi mantelit. Paista oliiviöljyssä pannulla keskilämmöllä, kunnes leipä ja mantelit alkavat saada väriä. Sekoittele koko ajan. Lisää hienonnetut valkosipulinkynnet ja paista vielä pari minuuttia.

Kaada leipä, manteli ja valkosipulit pannulta oliiviöljyineen tehosekoittimeen. Lisää suolaa, luumutomaatit, valutetut paprikat, paprikajauhe sekä punaviinietikka. Pyöräytä tasaiseksi seokseksi.

Kaada seos leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Paahda 15 minuuttia 175 asteessa kunnes tahna alkaa saada väriä sivuilta. Anna jäähtyä.

Persikka-panzanella

Panzanellaan voi käyttää huoletta kuivahtaneen leivän.

puolikas ciabatta- tai paesano-leipä

3 rkl oliiviöljyä

suolaa

mustapippuria

3 persikkaa

2 salottisipulia

1 rs (250 g) kirsikkatomaatteja

2 mozzarellaa

kourallinen basilikaa

¾ dl oliiviöljyä

½ dl valkoista balsamiviinietikkaa

suolaa

mustapippuria

Leikkaa ciabatta kuutioiksi. Laita leipäkuutiot leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Pirskottele päälle oliiviöljyä ja rouhi suolaa ja mustapippuria. Pyörittele kuutioita, jotta öljy levittyy tasaisesti joka puolelle. Paista 175 asteessa 15 minuuttia. Kääntele leipäpaloja paistamisen puolessa välissä, jotta ne paistuvat joka puolelta. Anna jäähtyä.

Poista persikoista kivi ja leikkaa jokainen hedelmä kuuteen osaan. Sivele paloihin kevyesti oliiviöljyä ja grillaa pari minuuttia kummaltakin puolelta.

Nosta jäähtymään.

Leikkaa salottisipulit ohuiksi siivuiksi. Puolita kirsikkatomaatit ja revi mozzarellat palasiksi. Laita persikka, sipulit, mozzarella ja basilika kulhoon. Sekoita kastike oliiviöljystä ja balsamiviinietikasta, mausta mustapippurilla ja suolalla. Kaada salaatin sekaan ja sekoita. Lisää leipäkuutiot. Tarjoile heti.

Vihikset

Vihikset saavat kullanruskean värinsä, kun ne uppopaistetaan rypsiöljyssä pienessä kattilassa. Käytä reikäkauhaa apuna kääntelyssä.

30 kpl

Taikina:

4 dl soija- tai kauramaitoa

1 pussi kuivahiivaa

1 ½ rkl rypsiöljyä

1 ½ rkl sokeria

1 tl suolaa

9 dl hiivaleipäjauhoja

Lämmitä maito kädenlämpöiseksi eli 37-asteiseksi. Sekoita se kulhossa muiden ainesten kanssa ja vaivaa hetki. Peitä kulho liinalla ja anna nousta noin tunnin verran lämpimässä paikassa.

Munakoisotäyte:

Aloita grilli-ilta munakoiso-bruschetoilla.

1 dl ohrasuurimoita

½ kasvisliemikuutio

1 pieni munakoiso

1 tl hienoa merisuolaa

1 sipuli

4 valkosipulinkynttä

3 rkl rypsiöljyä

1 rkl balsamicoa

½ tl sokeria

1 tl mustapippuria

2 rkl tuoreita mintunlehtiä

3 rkl meiraminlehtiä

Keitä ohra pakkauksen ohjeen mukaan puolikkaan kasvisliemikuution kanssa.

Leikkaa munakoiso puolen sentin paksuisiksi viipaleiksi, ripottele päälle merisuolaa ja anna "itkeä" noin 15 minuuttia. Pyyhi neste pois talouspaperilla.

Pilko munakoisoviipaleet ja sipuli pieniksi kuutioiksi ja valkosipuli rouheeksi. Kuullota niitä pannulla öljyssä parin minuutin ajan. Lisää balsamico ja sokeri, ja anna tekeytyä hetki. Ota pannu liedeltä, ja lisää joukkoon keitetty ohra, pippuri ja yrtit.

Maista ja lisää tarvittaessa mausteita. Makua saa olla kunnolla, sillä friteeraus peittää alleen hennoimmat aromit.

Härkistäyte:

1 dl riisiä

½ kasvisliemikuutio

1 tl currya

1 sipuli

1–2 tuoretta chiliä

4 valkosipulinkynttä

3 rkl rypsiöljyä

250 g härkistä

2 rkl balsamicoa

1 tl mustapippuria

2 rkl korianterinlehtiä

2 rkl lehtipersiljaa

Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan puolikkaan kasvisliemikuution ja curryn kanssa kanssa.

Pilko sipuli pieniksi kuutioiksi sekä valkosipuli ja chili pieneksi rouheeksi. Kuullota niitä pannulla öljyssä parin minuutin ajan. Lisää joukkoon härkis ja balsamico, anna tekeytyä hetki. Ota pannu liedeltä ja lisää joukkoon keitetty riisi, pippuri ja yrtit. Maista ja lisää tarvittaessa mausteita. Maku saa olla voimakas.

Friteeraus:

vehnäjauhoja

6 dl rypsiöljyä

Kumoa kohonnut taikina jauhotetulle pöydälle ja vaivaa hetki jauhojen kanssa. Pyöritä taikinasta pieniä palloja ja kaulitse ne parin millin paksuisiksi pyörylöiksi.

Aseta pyörylä avatun piirakkamuotin päälle ja laita sen keskelle ruokalusikallinen haluamaasi täytettä. Voitele reunat vedellä ja purista muotin puolikkaat tiukasti kiinni. Irrota ylijäänyt taikina ja vapauta vihis muotista.

Laita vihikset jauhotetulle lautaselle odottamaan friteerausta.

Kuumenna öljy pienessä kattilassa ja laske pari vihistä kerrallaan reikäkauhan avulla kuumaan öljyyn.

Käännä, kun toinen puoli on ruskistunut kullanruskeaksi. Kun toinenkin on valmis, nosta vihis reikäkauhalla talouspaperin päälle jäähtymään.

Peltipiirakka

Peltipiirakka on tuhtia evästä myös ilman lihaa. Yhdestä pellillisestä riittää syömistä isollekin porukalle.

Taikina:

4 ½ dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta

1 tl suolaa

250 g margariinia tai voita

250 g maitorahkaa

Sekoita kuivat aineet keskenään. Nypi joukkoon huoneenlämpöinen margariini. Lisää murumaiseen seokseen rahka ja sekoita tasaiseksi taikinatahnaksi. Nosta noin tunniksi jääkaappiin kovettumaan.

Täyte:

1 ½ dl risottoriisiä

kasvisliemikuutio

300 g quorn-rouhetta

1 sipuli

2 valkosipulin kynttä

1 tl suolaa

1 tl mustapippuria

2 tl paprikajauhetta

2 rkl meiraminlehtiä

50 g parmesaania

1 kananmuna

Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan kasvisliemikuution kanssa. Kuullota quorn-rouhe ja sipulit pannulla ja hauduta hetki. Lisää joukkoon mausteet sekä valmis riisi. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.

Ota puolet taikinasta leivinpaperin päälle, kaulitse se uunipellin kokoiseksi levyksi ja nosta leivinpapereineen pellille.

Levitä täyte taikinan päälle ja raasta sen pinnalle parmesaania.

Kaulitse loput taikinasta voipaperin päällä uunipellin kokoiseksi levyksi. Kumoa taikina täytteen päälle ja irrota varovaisesti voipaperi.

Nipistä molempien taikinoiden reunat tiiviisti kiinni.

Voitele piirakka munalla ja pistele sen pintaan haarukalla reikiä. Paista uunissa 15–20 minuuttia, kunnes pinta on kauniin kullanruskea.

Chiliketsuppi

noin puoli litraa

1 punainen paprika

2 varsisellerin vartta

1 punasipuli

3 valkosipulin kynttä

2 rkl öljyä

1 tuore chili

2 tölkkiä kuorittuja tomaatteja

1 ½ dl fariinisokeria

1 ½ dl punaviinietikkaa

Pilko paprika, varsiselleri ja sipulit kuorineen reilun kokoisiksi paloiksi ja kuullota ne kattilassa öljyssä. Lisää chili, tomaatit, sokeri ja etikka. Anna kiehua reilut puoli tuntia, kunnes seos sakenee. Valuta neste kulhoon siivilän läpi. Tarkista maku ja pullota desinfioituun pulloon tai purkkiin.

