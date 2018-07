Herkku-heinäkuu: Suolaisia ja makeita lörtsyjä, muikku- ja särkikukkoja sekä supikkaita – niistä on Savonlinnan torille eksyvän turistin kesälounas tehty

Savonlinnassa maistuvat muikut ja lörtsyt. Litteän lihapiirakan välissä voi olla täytteenä myös savulohta tai kasviksia.

Savonlinnan vilkkaalla torilla ei voi olla huomaamatta lörtsymainoksia. Mitä ne lörtsyt oikeastaan ovat?

Lihalörtsy on ohut lihapiirakka. Se taitetaan ja mausteet laitetaan väliin. Immi Kovanen oli 7.7.2017 kesätöissä torikahvilassa.

Suolainen lörtsy on litteä lihapiirakka, kertoo Immi Kovanen torikahvilassa. Nykyisin täytteenä voi olla myös savulohta tai kasviksia.

Monet leipomot valmistavat niitä, mutta paikkakuntalaisille on yksi ylitse muiden.

– Laurikaisen lihalörtsy on se ainoa oikea, vakuuttaa Tiina Kosonen Lippakioskin luukulla.

Hän on pitänyt kesäkioskia jo 30 vuotta. Satamassa sijaitseva kioski on suosittu kokoontumispaikka. Lippakioskin avautuminen on kesän merkki, sinne mennään jäätelölle.

Kioski on rakennettu vuonna 1958.

– Kioskissa on myyty alun perin laivalippuja sekä toiselta luukulta kahvia, Tiina Kosonen kertoo.

Makea lörtsy vastaa hillomunkkia, omenahillo on perinteisin täyte.

Valikoimista löytyy myös muikku- ja särkikukkoja sekä supikkaita

Torikojuissa myydään paljon muitakin pieniä syömisiä paikkakunnan leipomoilta. Kalakukkoja on monta erilaista, myös aivan pieniä ”vauvakukkoja”.

– Muikkukukkoa ostetaan eniten, mutta särkikukko on ollut hittituote jo parina kesänä, kertoo Inka Tanninen Sirkan Leipomon kojulla.

Mikä sitten on supikas?

– Supikkaassa on lanttutäyte ruistaikinakuoressa. Se paistetaan uunissa, joten se on terveellisempi kuin rasvassa kypsennetty lörtsy.

Torilla myydään tietysti uusia perunoita ja muita lähitilojen tuotteita. Marika Juuti myy mansikoita jättimansikan sisällä.

Käsityöläisiä ympäri maata saapuu heinäkuussa torille kauppaamaan vaatteita, koruja, puutöitä ja keramiikkaa. Savonlinnan tori onkin ihmeellinen runsauden sarvi huippusesongin ajan.

Kiireisimpinä päivinä paistettuja muikkuja menee 300 kiloa

Paistetut muikut ovat niin oleellinen osa Savonlinnan ruokakulttuuria, että niitä saa lähes kaikista ravintoloista.

Muikkuterassilta Seurahuoneen katon tasalta avautuu laaja maisema torin yli. Lankkumuikut tarjotaan puiselta lankulta.

Kalastajan Koju on rento muikkuravintola torin laidalla. Paikka on oikeasti nimensä veroinen, sillä Niko Ovaska kalastaa muikut läheltä Saimaan vesistöstä.

– Muikku nousee kesällä pintavesiin auringonlaskun aikaan. Eilen lähdimme Pihlajavedel­le troolaamaan kymmeneltä illalla ja kotona olin kahden jälkeen yöllä. Talvella vedetään nuottaa Puruvedellä.

Muikut perataan koneellisesti Kerimäen Kalatalolla. Myös vatsa avataan, jolloin kala huuhtoutuu myös sisältä.

Kojun suosituin annos on paistetut muikut dippikastikkeella. Muikkuja on kehuttu erityisesti paneerauksen ansiosta. Mitään erityistä salaisuutta ei kuitenkaan ole.

– Tärkeintä on kalan tuoreus, korostaa vaimo Mari Ovaska.

Isoäidin resepti maustaa muikut makoisiksi

Muikut jauhotetaan seoksella, jossa on puolet vehnä- ja puolet ruisjauhoja. Lisäksi tulee vain suolaa. Resepti on Mari Ovaskan isoäidiltä.

Kalat paistetaan voissa paistoparilalla sopivan kovalla lämmöllä. Siten pinnasta tulee rapea. Ovaska kertoo, että vuonna 2016 lanseerattu uutuus, fish&chips, oli yllättävän suosittu.

– Sen kala on haukifileetä. Tarjoamme mahdollisimman pitkälti lähiruokaa.

Kiireisimpinä päivinä muikkuja paistetaan 300 kiloa ja keittiö valmistaa yli 1000 annosta.

Vuonna 2001 avattu koju on laajentunut jo isoksi kesäravintolaksi.

Risteilyllä voi bongata norpan kotivesillään

Satamasta kuuluu voimakas vislaus. Höyrylaiva Punkaharjun höyrypilli ilmoittaa, että pian lähdetään. Vuorossa on risteily Pihlajavedelle, Saimaan sokkeloihin Savonlinnan eteläpuolell­­e. Houkutuksena on nähdä norppa aivan oikeasti eikä vain webbikameran kautta.

– Alkukesällä norppia näkyy rantakivillä, mutta keskikesällä enimmäkseen uimassa, kertoo kapteeni Janne Leinonen. Norppahavainto kuulutetaan matkustajille.

Tässä päivää paistattelee saimaannorpan kuutti Kimmo vuonna 2013. Norppahavainto kuulutetaan yleensä risteilymatkustajille.

Höyrylaiva lähtee liikkeelle lähes äänettömästi ja vislaa lähtiessään kolmesti.

Jos norppaa ei näe risteilyllä, niin norppapatsas köllöttelee takuuvarmasti kivellään kävelysill­an lähellä Haapasalmessa.

Satamassa käy kova hyörinä, kun risteilylaivoja tulee ja lähtee. Reittiliikennettä on Punkaharjulle. Lisäksi kuopiolainen Puijo-laiva saapuu kolmena iltana viikossa. Aamulla sen kyydissä pääsee vaikka vain Heinäveden kanaville, paluu on bussilla.

Laivan hytti satamassa voi olla mainio majoituspaikka oopperajuhlakaudella

Erikoinen yöpymispaikka on laivan hytti satamassa aiva­n­ kaupungin sydämessä. Se on hyvä vinkki sille, joka etsii viime hetken majoitusta oopperajuhlakaudella. Museolaiva s/s Savonlinnan hyteissä on vanhanajan koristeellisuutta, uudemman m/s Lake Starin hytit ovat pieniä ja pelkistettyjä.

Savonlinnan satama on kesäelämän keskus. Perinteiset matkustajahöyrylaivat vislaavat kolmesti lähtiessään Saimaalle.

Satamasta kannattaa suunnata Olavinlinnalle rannan kävelypolkua pitkin. Polun varrella on hieno lasten leikkipuisto ja keskustan ainoa uimaranta.

Jyhkeä Olavinlinna seisoo kalliosaarella Kyrönsalmen keskellä. Linnaan kuljetaan avattavaa ponttonilaituria pitkin. Oman jännityksensä paikkaan tuo se, että salmessa kulkee syväväylä. Rahtilaivat ajavat virtaavassa salmessa miltei linnan kalliota hipoen. Vihdoin on rakenteilla uusi korkea silta kaupungin länsipuolelle Laitaatsalmen yli.

– Kyrönsalmi on sisävesien vaarallisin paikka. On hyvä, että syväväylä siirtyy pois linnan viereltä, sanoo risteilyalus Lake Starin kapteeni Tuomas Punnonen.

Linna rakennettiin 1400-luvulla puolustamaan Ruotsin valtakunnan itärajaa Venäjää vastaan. Kaupunki syntyi saarille linnan kupeeseen.

Huomenna matkaamme Turkuun

Herkku-heinäkuu-sarja kokoaa yhteen kesän maukkaimmat reseptit, kokkausniksit ja Suomen parhaat ruokakaupungit joka päivä, koko heinäkuun ajan. Kattaus tarjoillaan nautittavaksi aina myöhäisen kesäaamiaisen aikoihin.

Huomenna kerromme, miksi Turussa kulinaristillla on joulu joka päivä.