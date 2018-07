Herkku-heinäkuu: Mansikka on suolaisen pizzan ja pähkinäsalaatin veikeä yllättäjä – kokeile myös avokado-mansikkasalsaa lohen kaveriksi

Kotimaisen mansikan kypsyminen on kesän odotetuimpia hetkiä. Kun makea herkku vihdoin saapuu myyntiin, kannattaa sitä kokeilla myös suolaisissa ruuissa.

Kotimainen mansikka on parhaimmillaan sellaisenaan. Moni yhdistää herkun makeisiin jälkiruokiin, mutta se pääsee oikeuksiinsa myös suolaisissa ruuissa.

Pizzassa mansikan makeus yhdistyy vahvan vuohenjuuston ja sulan mozzarellan kanssa.

Valmistat herkullisen kesäisen aterian kun grillaat lohta ja tarjoat sen kanssa raikasta avokado-mansikkasalsaa. Yhdistelmä voi kuulostaa omituiselta, mutta maut sopivat yllättävän hyvin yhteen.

Parsakaalisalaatissa puolestaan mansikan hapokkuus saa mainion makuparin suolaisista pähkinöistä ja rouskuvasta parsakaalista.

Pidä huoli, ettet kokkaa parsakaalia liian kypsäksi, sillä juuri rapsakkuus on sen valtti tässä maukkaassa kesäsalaatissa.

Tuorejuustolla täytetyt ja keksirouheella päällystetyt mansikat ovat kuin kokonainen mansikkajuustokakku, mutta suupaloina tarjoiltu.

Pienet, makeat mansikkajälkiruuat tekevät varmasti kauppansa niin isoille kuin pienille herkkusuille.

Mansikkapizza

Pohja:

3 dl vehnäjauhoja

1/2 ps kuivahiivaa

1/2 tl suolaa

1 rkl oliiviöljyä

reilu 1 dl reilusti kädenlämmintä vettä

Täyte:

3 dl mozzarellaraastetta

150 g vuohenjuustoa

150 g mansikoita

1 rkl tuoretta basilikasilppua

mustapippuria myllystä

balsamico-siirappia

sormisuolaa

Sekoita kulhossa jauhot, hiiva ja suola. Sekoita toisessa astiassa oliiviöljy veteen ja kaada seos hitaasti jauhoseoksen joukkoon.

Vaivaa taikinaa noin kymmenen minuuttia ja jätä se kohoamaan lämpimään ja vedottomaan paikkaan puoleksi tunniksi.

Kauli taikinasta pyöreä pizza. Ripottele pohjan päälle mozzarellaraaste.

Leikkaa vuohenjuusto kiekoiksi ja asettele ne pizzalle. Viipaloi mansikat ja levitä ne juustojen päälle.

Paista 175-asteisessa uunissa noin 35 minuuttia.

Ota pizza uunista ja levitä sille tuoretta basilikaa ja rouhittua mustapippuria.

Tarjoa lisänä balsamico-kastiketta sekä sormisuolaa, sillä mansikkapizza on pizzaksi melko vähäsuolainen.

Mansikka-parsakaalisalaatti

1 parsakaali

3 dl mansikoita

1 1/2 dl suolattuja cashew-pähkinöitä

2 rkl kookosrouhetta

Kastike

2 rkl paksua, maustamatonta jogurttia

1 rkl balsamico-siirappia

ripaus kanelia

Pilko parsakaali suupalan kokoisiksi paloiksi ja höyrytä kypsäksi.

Pidä huoli, että palat jäävät sopivan napakoiksi. Huuhtele kylmällä vedellä, jotta parsakaalipalat säilyvät kirkkaan vihreinä.

Rouhi cashew-pähkinät ja sekoita ne parsakaalien joukkoon.

Poista mansikoista kannat ja pilko ne.

Sekoita mansikat parsakaalipalasten ja pähkinöiden kanssa.

Paahda kookosrouhetta hetki pannulla ja lisää se muiden ainesten sekaan.

Sekoita kastikeainekset keskenään ja kaada ne salaatin päälle. Sekoita.

Avokado-mansikkasalsa paistetulle lohelle

4 lohimedaljonkia

2 dl mansikoita

1 avokado

1 rkl silputtua tuoretta basilikaa

1 rkl hunajaa

rouhittua mustapippuria

Paista lohifileet pannulla, uunissa tai grillissä.

Pilko mansikat ja avokado hyvin pieniksi kuutioiksi ja sekoita ne kulhossa basilikan kanssa.

Pyörittele joukkoon hunaja ja mustapippuri.

Tarjoa salsa lohen kanssa.

Juustokakkumansikat

Makeat juustokakkumansikat ovat söpöjä suupalajälkiruokia. Tarjoa ne pensasmustikoiden tai muiden marjojen kanssa. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

250 g mansikoita

100 g tuorejuustoa

1 1/2 rkl tomusokeria

1/2 tl vanilija-aromia

muutama digestive-keksi

Sekoita keskenään kulhossa tuorejuusto, tomusokeri ja vanilija-aromi.

Koverra veitsellä mansikoiden kannat irti. Leikkaa kantaa reilusti, jotta siihen tulee kunnon kolo.

Lusikoi tuorejuustoseos pursottimeen ja pursota mansikoiden koloihin tuorejuustoa.

Murskaa keksit astiassa ja dippaa mansikoiden päät keksimurskaan.

Mansikka-couscous

4 dl kasvislientä

1 rkl öljyä

4 dl couscousia

2½ dl mansikoita

2 kevätsipulia

½ kurkku

½ sitruunan mehu

½ dl revittyjä basilikan lehtiä

Kuumenna kasvisliemi ja kaada se ja öljy kulhossa olevien couscous-ryynien päälle. Anna jäähtyä ja sekoita sitten haarukalla kuohkeaksi.

Viipaloi mansikat, hienonna kevätsipulit varsineen, kuutioi kurkku pieniksi kuutioiksi ja sekoita varovasti ryynien joukkoon. Mausta lopuksi sitruunan mehulla ja basilikalla.

Kotimainen mansikkasesonki onkin luultua pidempi

Kotimaisen mansikan satokautta ja tarjontaa pidentävät viljelyyn tulleet uudet lajikkeet ja tekniikat.

Kotimaista mansikkaa on tarjolla jo kesäkuussa, mutta harvemmin tiedetään, että satokausi jatkuu vielä pitkälle syksyyn.

– Myöhäisten lajikkeiden ansiosta kotimaista marjaa on tarjolla syyskuulle saakka, kertoo projektipäällikkö Raija Kumpula Marjaosaamiskeskuksesta Suonenjoelta.

Kevään ensimmäinen sesonki on toukokuun lopussa. Juhlasesonkiin kypsyvät kasvihuoneissa kasvatetut mansikat.

Kasvihuoneissa tuotetun mansikan jälkeen kypsyvät tunneleissa tuotetut marjat. Tunneliviljelyn yleistyminen on jatkanut mansikan satokautta molemmista päistä. Tunnelituotantoon on jalostettu omia lajikkeita.

Suomessa viljeltyjä tunnelilajikkeita on tullut markkinoille muun muassa aikainen italialainen Clery.

Myös avomaalla tuotettuun pääsatokauden tuotantoon on tarjolla enemmän valinnanvaraa kuin aikaisemmin.

– Makea Polka on edelleen pidetyin mansikkalajike. Samantyyppinen lajike on Sonata, joka kypsyy muutama päivää aikaisemmin ja jolla on makeat ja kiinteät marjat, Kumpula kertoo.

Suomessa pitkät päivät ja viileät yöt tekevät mansikoista erityisen makeita. Aikaisesta lajikkeesta on siten vaikeaa saada yhtä makeaa kuin keskikesällä kypsyvästä. Lopulliseen makuun vaikuttavat niin viljely- kuin sääolosuhteet.

Huomenna matkaamme Tampereelle

Herkku-heinäkuu-sarja kokoaa yhteen kesän maukkaimmat reseptit, kokkausniksit ja Suomen parhaat ruokakaupungit joka päivä, koko heinäkuun ajan. Kattaus tarjoillaan nautittavaksi aina myöhäisen kesäaamiaisen aikoihin.

Huomenna kerromme, miksi julistimme Tampereen Suomen parhaaksi ruokakaupungiksi.