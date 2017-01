Herkästi ärtyvää ihoa kiusaavat pakkanen ja sisällä huoneilma – mikä avuksi?

Kun talvi on parhaimmillaan, se on usein pahimmillaan atoopikolle. Herkästi ärtyvää ja kutiavaa ihoa kiusaavat ulkona pakkanen ja sisällä kuumaksi lämmitetty huoneilma.

Talven koettelemuksista voi selvitä vähin oikuin, jos pitää ihosta huolta.

Miten atoopikon pitäisi hoitaa ihoaan, atopiaan perehtynyt lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri, dosentti Mikael Kuitunen?



– Ihon rasvausta täytyy tehostaa. Saattaa tuntua työläältä rasvata ihoa säännöllisesti kaksi kertaa päivässä, mutta se kannattaa. Kun käyttää keskirasvaisia perusvoiteita, saa ylläpidettyä ihon kosteustasapainoa.



– Jos ihottumaa kuitenkin tulee, sitä hoidetaan lyhyellä, 3–10 päivän kortisonivoidejaksolla. Aluksi voi käyttää mietoja kortisonirasvoja, mutta jos on kyse vaikeasta atooppisesta ihottumasta, on yleensä säännöllisessä lääkärin seurannassa ja voidaan määrätä voimakkaampaa kortisonia tai tarvittaessa muita kuin kortisonivalmisteita.



– Niin sanottujen limuusivoiteiden teho perustuu osittain siihen, että niiden käytössä ei tarvita taukoja. Kortisoniahan ei voi limuusivoiteiden lailla käyttää tauotta, sillä se ohentaa ihoa jatkuvassa käytössä.



Mikä tekee atooppisesta ihosta niin aran varsinkin talvella?



– Atooppisessa ihottumassa on ihon läpäisyhäiriö. Iho on tervettä ihoa läpäisevämpi, eli vesi haihtuu helposti iholta pois, iho kuivuu ja alkaa kutista.



– Kun taloja lämmitetään talvella, lämpö kuivattaa ilmaa. Tässä kuivassa lämmössä ihokin kuivuu ja alkaa oireilla tavallista enemmän.



– Talvi on hankalaa aikaa kuivuuden lisäksi siksikin, että iholle on tarjolla vähän luonnonvaloa. Luonnonvalo yleensä rauhoittaa ihoa, joten kesällä monen atoopikon iho voi paremmin.

Miten ihostaan saisi vahvemman ja kestävämmän?



– Nykykäsityksen mukaan atooppisuus on ihmisen ihon ominaisuus, eikä siitä pääse eroon.

– Hyvällä hoidolla tulehtunut iho saadaan kuitenkin rauhoittumaan, joten tämän ominaisuuden kanssa kyllä pärjää. Pitää vain jaksaa säännöllisesti rasvata ihoa.



Mitkä arkiset tavat voivat pahentaa atooppista ihoa?



– Jos jättää rasvaamisen väliin ja käy paljon vaikka uimassa, voi helposti saada ihonsa huonompaan kuntoon. Myös hiki lisää ihon kutinaa, joten peseytymisen väliin jättäminen on huono asia. Treenien jälkeen on tärkeää pestä hiki pois nopeasti huuhdellen.



– Raapimisesta voi tulla paha ongelma varsinkin lapsilla. Siitä pitäisi päästä eroon, eli on tärkeää saada kutina kuriin. Kutina heikentää elämänlaatua.

Miksi joskus iholla on huono vaihe, mutta välillä on pitkä oireeton kausi?



– Tarkkaa selvyyttä tähän ei ole. Tiedetään, että osalla atooppinen ihottuma rauhoittuu murrosiässä, eikä se näytä tulevan heti uudestaan. Osalla ihottuma oireilee jaksoittain, vaikka vain talvisin tai joka kolmas talvi, tai on vuosia rauhallinen. Osalla ihottumaa on jatkuvasti, ja se vaatii vahvaa hoitamista koko ajan.



– Talven ja hikoilun lisäksi on huomattu, että lyhytaikainen stressi, esimerkiksi kova kiire työssä tai koulussa, voi pahentaa ihon kutiamista. Niillä atoopikoilla, joilla on allergioita, kontaktit eläimiin saattavat pahentaa ihottumaa.



– Ei silti kannata lähteä sille linjalle, että alkaa vältellä hikoilua ja kaikkea muuta, mikä voi aiheuttaa oireita. Kannattaa elää normaalia elämää, mutta hoitaa ihoaan hyvin. Se takaa parhaan elämänlaadun.

Juttu on julkaistu Kalevassa 12.1.2016.