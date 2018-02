Henkirikoksen uhrin omaisten on vaikea saada korvauksia – Onko uhrin omaisilla oikeuksia?

Vai on asiantuntijoiden mukaan asiat hyvin Suomessa? Itse koen olevani asiantuntija, koska olen henkirikokseen menehtyneen äiti. Kyllä, Valtionkonttori maksaa hautajaiskulut. Mutta meillä maksujen käsittelyyn meni 1,5 vuotta ja lisäksi maksusta vähennettiin omavastuu. Kärsimyskorvauksia ei maksettu enkä niitä ole ollutkaan vailla. Raha ei korvaa lastani. Meidän perheessä on kaikki muuttunut lapsemme väkivaltaisen kuoleman jälkeen. On ollut pitkää terapiaa ja siitä huolimatta kaksi vielä työikäistä on joutunut jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja eläke on pieni. Koko perhe on henkisesti vammautunut. Meilläkin tekijä ei ollut ensimmäistä kertaa asialla. Oli päässyt kuukausi aikaisemmin ehdonalaiseen tapon yrityksestä saamastaan tuomiosta. Tuomiot on "sieltä ja syvältä". Loukkaavaa on se, että varattoman tekijän oikeudenkäyntikulut maksaa valtio ja omaiset joutuvat ahdinkoon maksaessaan kalliit kulut itse.Oikean elinkautisen saa henkirikoksen uhrin omainen eikä se, jolle se kuuluisi.