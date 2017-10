Henkilötunnukset menevät uusiksi, ehkä jopa kaikilta

Hurjaa valehtelua työryhmältä vai ovatko he täysin laskutaidottomia siellä?

Suomalaisten syntyvyys laskee ja on matalimmillaan sitten nälkävuosien, tunnukset riittävät aivan varmasti.

Suomalaisia syntyy päivässä keskimäärin 165 ja päiväkohtaisia tunnuksia on 999.

Alle 17% tunnuksista käytetään.