Helteellä keho ei pysty viilentämään itseään tarpeeksi nukahtaakseen – unirytmistä ei kuitenkaan kannata luopua

Koville helteille ei näy loppua, ja 30 asteeseen saakka kohoavat lämpötilat tuskastuttavat erityisesti yöllä. Laadukkaan yöunen säilyttämisestä tulee hellekauden keskellä vaikeaa, kun lämpimien ilmojen jatkuessa makuuhuoneen lämpötilan hillitseminen vaikeutuu. Lyhyeksi jääneet unet saattavat näkyä seuraavana päivänä työpaikalla.

Miksi nukahtaminen vaikeutuu hellesäällä, unilääkäri Henri Tuomilehto?

– Kun ihminen nukahtaa, kehon lämpötila laskee. Viileä makuuhuone edesauttaa lämpötilan laskua ja sitä kautta nukahtamista. Lämmin huone vaikeuttaa sitä. Suositeltu makuuhuoneen lämpötilahan on noin 20 astetta.

Ovatko uniongelmat yleisiä helteellä?

– Poikkeuksellisen lämpimillä keleillä ovat. Helteet tietysti häiritsevät enemmän jo valmiiksi herkkäunisia verrattuna heihin, joilla ei ennestään ole uniongelmia. Tilannetta voi parantaa viilentämällä parhaansa mukaan makuuhuonetta ja pitämällä huolta säännöllisestä unirytmistä lämpimistä keleistä ja valosta huolimatta.

Moni uneton pyörii unta saamatta monta tuntia etenkin alkuyöstä, jolloin ulkoilman lämpötila ei vielä ole ehtinyt juurikaan laskea ja kuumuus hellittää. Onko alkuyön pyöriminen lainkaan palauttavaa lepoa?

– Totuus voi olla hyvin toisenlainen kuin ihmisen mielikuva. Pyörimisvaiheessakin ihminen pääsääntöisesti nukkuu, vaikka itsestä tuntuu, ettei ole nukkunut silmäystäkään. Tällainen katkonainen uni voi olla huonompilaatuista kuin syvä uni, mutta se palauttaa kuitenkin jonkin verran. Rytmistä kannattaa siis pitää kiinni, eikä valvoa vain siksi, ettei kuitenkaan saisi unta.

Jos muutaman viikon hellejakson vuoksi nukkuu huonosti, millaisia terveysvaikutuksia sillä on?

– Huonot unet voivat tuntua kropassa voimattomuutena, mutta lyhyestä huonompien unien jaksosta ei seuraa mitään järkyttävän vakavaa etenkään, jos muuten pitää terveistä elämäntavoista huolen. Elimistö paikkaa univajeen jossain vaiheessa itsestään, kun univelkaa on kertynyt. Silloin pidemmät yöunet tulevat itsestään.

– Isoa ongelmaa helteen univaikutuksista ei mielestäni kannata tehdä. Lämpimät kesäkelit tuovat ihmisille paljon myös iloa ja terveydelle hyviä asioita: ulkoilemme enemmän ja sosiaalinen elämä aktivoituu.

Miten töissä jaksamista voi edistää helteillä, Työterveyslaitoksen erikoistutkija Sirkka Rissanen?

– Vetämätön olo voi tulla esimerkiksi nesteytyksen puutteesta ja suolatasapainon järkkymisestä. Täytyy muistaa juoda mieluiten muutakin kuin vettä, ulkotöissä välttää auringon paahdetta ja etsiä tuulenvirettä, joka vähentää lämpöhukkaa iholta. Tauolla tulisi etsiytyä viileään paikkaan. Pukeutumisessa kannattaa suosia väljiä vaatteita. Hattu ja aurinkolasit ovat tärkeät ulkotyössä.

Miten työnantaja voi auttaa työntekijöitä kuumuudessa ja väsymyksessä?

– Kun lämpötila nousee 28 asteeseen, on kyse kuumasta työstä. Silloin taukoja täytyy pidentää ja niille on oltava viileä paikka. Jos taukoja ei ole kuumalla kelillä tarpeeksi, työntekijän kannattaa ottaa asia puheeksi luottamusmiehen kanssa. Muutoin pitäisi pitää huolta työpaikan ilmastoinnista ja hankkia erillisiä tuulettimia tai vaikkapa markiisit ikkunoihin. Työnantajan on varmistettava, että työntekijät voivat hakea itselleen jostain vettä.

Jos väsymys iskee helteillä, voiko kesken työpäivän ottaa vaikka lyhyet päiväunet?

– Miksipäs ei, jos se työnantajalle sopii. Taukojumpat piristävät myös, niitähän suositellaan muutenkin.